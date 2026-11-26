Con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico de Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez sostuvo una reunión de trabajo con presidentes de las cámaras empresariales, ante quienes reiteró el respaldo de su administración al sector productivo.

Durante el encuentro, la mandataria refrendó la disposición de su gobierno para mantener una comunicación abierta y permanente con los representantes empresariales, escuchar sus propuestas y sumar esfuerzos para impulsar el crecimiento económico y la competitividad del estado.

Tere Jiménez mantiene diálogo con representantes del sector empresarial de Aguascalientes

Por su parte, las y los representantes del sector productivo compartieron sus opiniones e inquietudes en un espacio de diálogo que permitió conocer sus planteamientos y mantener abiertos los canales de comunicación con el Gobierno estatal.

La reunión se realizó en Casa de Gobierno y contó con la participación de Alfredo Cervantes, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, y Edgar Salinas Juárez, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas.

También asistieron Nora Eva Cardona Ruiz, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA); Juan Carlos Soledad Pérez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Aguascalientes; Maricela de los Dolores Acosta Herrera, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) en Aguascalientes; y César Jaime Valdivia, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).