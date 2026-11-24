La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó una reunión de trabajo en las instalaciones del C5i para fortalecer las estrategias de seguridad en Aguascalientes y reforzar la coordinación entre instituciones para proteger la tranquilidad de las familias.

Durante la reunión, las autoridades coincidieron en la importancia de mantener el trabajo conjunto y fortalecer la coordinación de seguridad en Aguascalientes para atender los retos en la materia y preservar la paz en la entidad.

La gobernadora Tere Jiménez reiteró que la seguridad de las familias es una prioridad de su administración, por lo que continuará impulsando estrategias de seguridad en Aguascalientes mediante la colaboración entre las distintas instituciones.

Tere Jiménez refuerza coordinación entre autoridades (cortesía )

Tere Jiménez mantiene estrategias de seguridad en Aguascalientes

La reunión realizada en el C5i Aguascalientes contó con la participación de autoridades como Leonardo Montañez Castro, Juan Antonio Martín del Campo, Antonio Martínez Romo, Manuel Alonso García y Michelle Olmos Álvarez, quienes participaron en el diálogo sobre los retos y acciones en materia de seguridad pública.

El gobierno de Aguascalientes reiteró su intención de mantener el trabajo coordinado para que Aguascalientes se mantenga entre los estados más seguros del país, a través de acciones de seguridad pública en Aguascalientes y la colaboración institucional.

Tere Jiménez refuerza coordinación entre autoridades (cortesía )

En el encuentro participaron el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro; el senador de la República, Juan Antonio Martín del Campo; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo; el fiscal general del estado, Manuel Alonso García; y la directora general del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), Michelle Olmos Álvarez.