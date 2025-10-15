La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró la 5.a edición del North America Automotive B2B Meeting, el encuentro de negocios de la industria automotriz más grande de México y Norteamérica.

Norteamérica contribuye con el 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) internacional; imagínense, el 30 por ciento de toda la producción del mundo está en Canadá, Estados Unidos y México; por eso nuestro país es sumamente importante en este escenario; será una prueba de unidad y liderazgo. Tere Jiménez

El evento se lleva a cabo en las instalaciones del Ficotrece y contará con la participación de empresas y proveedores locales, nacionales e internacionales, concluyendo el 16 de octubre.

Foro Regional de Consulta del T-MEC e impulso al sector empresarial

En el marco del evento también se realizó el Foro Regional de Consulta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Tere Jiménez destacó la relevancia de Aguascalientes, en el escenario económico internacional, y confió en que el trabajo de los sectores productivos locales se refleje en la próxima revisión del tratado.

Enrique Salomón Rosas Ramírez, director general de Competitividad y Competencia y coordinador general del Corredor Económico y del Bienestar del Bajío de la Secretaría de Economía Federal, reconoció la visión y el liderazgo de la gobernadora a favor de la comunidad empresarial del estado.

Por su parte, René Mendoza Acosta, presidente nacional de la Cadena de Proveedores de la Industria en México (CAPIM), destacó que en los últimos cuatro años el evento ha recibido a empresas de más de 16 países y 25 estados del país. Esta edición cuenta con 700 requerimientos de compra de más de 100 grandes industrias, generando un valor de negocio superior a 4,296 millones de dólares.

Tere Jiménez inaugura 5.a edición del North America Automotive B2B Meeting. (Cortesía)

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, explicó que el objetivo del encuentro es vincular a empresas interesadas en comprar productos con negocios que buscan crecer, impulsando la integración de pymes locales a cadenas de valor mediante capacitación, certificación y financiamiento.

Entre los asistentes también estuvieron Eugenio Govea Arcos, coordinador del Comité Promotor de Inversión de la Secretaría de Economía Federal; Gabriel Padilla Maya, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA); y Armando Ávila Moreno, presidente del Clúster Industrial de Aguascalientes (CLIA).