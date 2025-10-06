En el marco del North Capital Forum 2025, realizado en la Ciudad de México, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, participó en un panel junto con Marina del Pilar Ávila (Baja California), Manolo Jiménez (Coahuila) y Samuel García (Nuevo León).

El evento, organizado por US-México Foundation y moderado por Alejandro Domínguez, conductor de Milenio Noticias, reunió a los mandatarios estatales, quienes coincidieron en la importancia de coordinar esfuerzos regionales para consolidar a América del Norte como una economía global competitiva.

Tere Jiménez destaca el potencial económico de Aguascalientes

Durante su intervención, Tere Jiménez resaltó las ventajas competitivas de Aguascalientes, entre ellas su clima de seguridad y paz laboral, la conectividad aérea y terrestre, la educación de calidad y los avances en mejora regulatoria.

Subrayó que gracias a estas condiciones, en los últimos tres años se han concretado importantes proyectos de inversión extranjera, generando miles de empleos para los habitantes del estado.

Tere Jiménez participa en el North Capital Forum 2025. (Cortesía)

La mandataria estatal también destacó la apuesta por sectores estratégicos como la electromovilidad, la inteligencia artificial y la industria 4.0, con los que busca fortalecer la competitividad y el desarrollo económico de la entidad.

En conjunto, los gobernadores participantes dialogaron sobre la necesidad de fortalecer políticas regionales y crear un entorno favorable para las micro, pequeñas y medianas empresas, además de compartir estrategias para atraer inversión y fomentar la innovación.