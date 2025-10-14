La gobernadora Tere Jiménez puso en marcha el proyecto de expansión del área de almacén y líneas de producción de Yokohama Industries Americas, con una inversión de 464 millones de pesos, consolidando a Aguascalientes como un polo atractivo para la inversión extranjera.

Estamos seguros de que esta ampliación de Yokohama es uno de los muchos proyectos de inversión japonesa que continuarán llegando a nuestro estado. La inversión se afianza donde hay certeza, y por eso en Aguascalientes las inversiones se atraen, se cuidan y se arraigan; las protegemos con paz, seguridad, certidumbre jurídica, un sólido estado de derecho y, sobre todo, con el talento de nuestra gente. Tere Jiménez

Durante el segundo trimestre de 2025, Aguascalientes lideró el recibo de inversión extranjera proveniente de Japón, que de 1999 a junio del presente año supera los 8 mil millones de dólares con la instalación de 138 empresas niponas.

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, resaltó la visión del estado y el apoyo del gobierno al crecimiento económico de las empresas, recordando su participación en la inauguración de la planta hace diez años y destacando la importancia de continuar impulsando el desarrollo conjunto.

Tere Jiménez pone en marcha ampliación de almacén y producción de Yokohama Industries Americas. (Cortesía)

Takayuki Hamaya, presidente de la división de Yokohama Rubber, afirmó que México sigue siendo un país estable y seguro para la inversión, y agradeció al gobierno y a la comunidad de Aguascalientes por el apoyo recibido.

Hemos visto cómo creció el número de empleados para producir lo necesario y cumplir con el ensamble de empresas socias, como Nissan; es un compromiso con nuestro trabajo. Esta nueva construcción nos permitirá alcanzar un mayor crecimiento y expandir nuestro negocio. Takayuki Hamaya

Por su parte, Margarita Gallegos Soto, presidenta municipal de San Francisco de los Romo, reconoció el trabajo de la gobernadora a favor del sector empresarial y las gestiones internacionales que benefician al estado, enfatizando que se seguirá trabajando para aprovechar e impulsar el potencial económico local.

El arranque del proyecto se realizó en el Parque Industrial San Francisco IV, con la participación de Yasuhiko Tajima, Brian Franklin, Humberto Bernal, Takero Aoyama y Salvador Alcalá Durán, entre otros, reafirmando la colaboración entre gobierno y sector privado para fortalecer la inversión y el desarrollo industrial en Aguascalientes