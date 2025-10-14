La gobernadora Tere Jiménez puso en marcha el proyecto de expansión del área de almacén y líneas de producción de Yokohama Industries Americas, con una inversión de 464 millones de pesos, consolidando a Aguascalientes como un polo atractivo para la inversión extranjera.
Estamos seguros de que esta ampliación de Yokohama es uno de los muchos proyectos de inversión japonesa que continuarán llegando a nuestro estado. La inversión se afianza donde hay certeza, y por eso en Aguascalientes las inversiones se atraen, se cuidan y se arraigan; las protegemos con paz, seguridad, certidumbre jurídica, un sólido estado de derecho y, sobre todo, con el talento de nuestra gente.Tere Jiménez
Tere Jiménez destaca la relación de Aguascalientes y Japón
Durante el segundo trimestre de 2025, Aguascalientes lideró el recibo de inversión extranjera proveniente de Japón, que de 1999 a junio del presente año supera los 8 mil millones de dólares con la instalación de 138 empresas niponas.
El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, resaltó la visión del estado y el apoyo del gobierno al crecimiento económico de las empresas, recordando su participación en la inauguración de la planta hace diez años y destacando la importancia de continuar impulsando el desarrollo conjunto.
Takayuki Hamaya, presidente de la división de Yokohama Rubber, afirmó que México sigue siendo un país estable y seguro para la inversión, y agradeció al gobierno y a la comunidad de Aguascalientes por el apoyo recibido.
Hemos visto cómo creció el número de empleados para producir lo necesario y cumplir con el ensamble de empresas socias, como Nissan; es un compromiso con nuestro trabajo. Esta nueva construcción nos permitirá alcanzar un mayor crecimiento y expandir nuestro negocio.Takayuki Hamaya
Por su parte, Margarita Gallegos Soto, presidenta municipal de San Francisco de los Romo, reconoció el trabajo de la gobernadora a favor del sector empresarial y las gestiones internacionales que benefician al estado, enfatizando que se seguirá trabajando para aprovechar e impulsar el potencial económico local.
El arranque del proyecto se realizó en el Parque Industrial San Francisco IV, con la participación de Yasuhiko Tajima, Brian Franklin, Humberto Bernal, Takero Aoyama y Salvador Alcalá Durán, entre otros, reafirmando la colaboración entre gobierno y sector privado para fortalecer la inversión y el desarrollo industrial en Aguascalientes