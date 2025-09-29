La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, presentó su tercer informe de gobierno; entregó el documento en tiempo y forma a los integrantes de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, quienes llevarán a cabo su revisión y análisis.

Durante el acto, la mandataria aseguró que seguirá trabajando en favor del estado y de sus habitantes.

Seguiremos trabajando para brindar más oportunidades, mejores escuelas, más servicios médicos con calidad, más empleo e inversiones, más tranquilidad y calidad de vida, porque nuestros ejes principales son la seguridad, la salud, la educación y la inversión, como motores del desarrollo de nuestro estado y de nuestro país Tere Jiménez

Informe de gobierno de Tere Jiménez llega al Congreso

La gobernadora hizo entrega del documento al diputado Humberto Montero de Alba, presidente de la Mesa Directiva del Congreso. Además, instruyó a cada uno de los titulares de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado para que atiendan de manera oportuna cualquier requerimiento que surja de las y los legisladores en relación con el informe.

Para nosotros, la rendición de cuentas, además de ser una obligación constitucional, es una práctica democrática que fortalece a toda la sociedad, porque Aguascalientes es un estado en donde se fortalece a las instituciones, donde se defiende al estado de derecho y se asume con firmeza nuestra vocación republicana Tere Jiménez

Tere Jiménez enfatiza su compromiso con Aguascalientes

La gobernadora destacó que los logros alcanzados en estos tres años han sido fruto del trabajo conjunto entre ciudadanía, poderes y sectores sociales. Subrayó que este esfuerzo compartido busca construir un estado con justicia social, visión humanista y espíritu solidario.