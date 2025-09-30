En el marco de su tercer informe de actividades, Tere Jiménez encabezó un conversatorio con los exgobernadores de Aguascalientes: Luis Armando Reynoso Femat, Carlos Lozano de la Torre y Martín Orozco Sandoval, donde hablaron sobre los avances de la entidad, la cual se ha colocado como uno de los mejores estados en seguridad, desarrollo económico y calidad de vida.

El encuentro se realizó en el Segundo Patio de Palacio de Gobierno, siendo un evento inédito y constructivo entre administraciones.

“Mi cariño y reconocimiento a su esfuerzo y a su trabajo por Aguascalientes; es una gran oportunidad de poder reunirnos con quienes han dejado un gran legado en Aguascalientes. Gracias a los buenos gobiernos que ha tenido el estado, hoy vivimos en una tierra próspera, con desarrollo económico, con seguridad y progreso” Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes

Tere Jiménez presenta avances y logros en Aguascalientes

Durante el conversatorio, la gobernadora presentó algunos de sus logros más significativos en su gestión, incluyendo avances en seguridad, economía, educación, obra pública, vivienda y desarrollo social.

Asimismo, cada uno de los exgobernadores compartió sus experiencias: Luis Armando Reynoso Femat resaltó el impulso a la infraestructura como eje de desarrollo durante su gobierno

La actual gobernadora de Aguascalientes mantuvo un conversatorio con exgobernadores para mejorar las estrategias (Cortesía)

Por su parte, Carlos Lozano de la Torre enfatizó la atracción de inversiones y el fortalecimiento del desarrollo económico e industrial del estado

Mientras que Martín Orozco Sandoval destacó la disciplina administrativa y financiera que permitió consolidar obras y programas sostenibles en beneficio de la ciudadanía.

Este evento fue moderado por Alberto Romero, director general de Radio y Televisión de Aguascalientes, y se podrá ver el miércoles 1 de octubre a las 20:00 horas por el Canal 26.1 de RyTA, o bien, en las redes sociales de Tere Jiménez.

La actual gobernadora de Aguascalientes mantuvo un conversatorio con exgobernadores para mejorar las estrategias (Cortesía)

Con este ejercicio, la gobernadora de Aguascalientes busca fortalecer la continuidad de políticas públicas, promover la colaboración intergeneracional y así consolidar a la entidad como un estado modelo.