En el marco de su tercer informe de actividades, Tere Jiménez encabezó un conversatorio con los exgobernadores de Aguascalientes: Luis Armando Reynoso Femat, Carlos Lozano de la Torre y Martín Orozco Sandoval, donde hablaron sobre los avances de la entidad, la cual se ha colocado como uno de los mejores estados en seguridad, desarrollo económico y calidad de vida.
El encuentro se realizó en el Segundo Patio de Palacio de Gobierno, siendo un evento inédito y constructivo entre administraciones.
“Mi cariño y reconocimiento a su esfuerzo y a su trabajo por Aguascalientes; es una gran oportunidad de poder reunirnos con quienes han dejado un gran legado en Aguascalientes. Gracias a los buenos gobiernos que ha tenido el estado, hoy vivimos en una tierra próspera, con desarrollo económico, con seguridad y progreso”Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes
Tere Jiménez presenta avances y logros en Aguascalientes
Durante el conversatorio, la gobernadora presentó algunos de sus logros más significativos en su gestión, incluyendo avances en seguridad, economía, educación, obra pública, vivienda y desarrollo social.
Asimismo, cada uno de los exgobernadores compartió sus experiencias: Luis Armando Reynoso Femat resaltó el impulso a la infraestructura como eje de desarrollo durante su gobierno
Por su parte, Carlos Lozano de la Torre enfatizó la atracción de inversiones y el fortalecimiento del desarrollo económico e industrial del estado
Mientras que Martín Orozco Sandoval destacó la disciplina administrativa y financiera que permitió consolidar obras y programas sostenibles en beneficio de la ciudadanía.
Este evento fue moderado por Alberto Romero, director general de Radio y Televisión de Aguascalientes, y se podrá ver el miércoles 1 de octubre a las 20:00 horas por el Canal 26.1 de RyTA, o bien, en las redes sociales de Tere Jiménez.
Con este ejercicio, la gobernadora de Aguascalientes busca fortalecer la continuidad de políticas públicas, promover la colaboración intergeneracional y así consolidar a la entidad como un estado modelo.