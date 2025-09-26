A tres años de haber iniciado el gobierno María Teresa Jiménez Esquivel, Aguascalientes se mantiene como una de las entidades más seguras del país gracias al Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes”, con el que se ha logrado reducir la incidencia delictiva y fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

“Aguascalientes hoy tiene paz y tranquilidad. Seguiremos trabajando de la mano con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado y las Policías Municipales para cuidar de esta tierra, de tu familia, del trabajo y del talento que nos hacen ser el Gigante de México en el mundo” Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes

Aguascalientes reduce delitos con más policías

El gobierno estatal informó que entre marzo y julio del 2025 la incidencia delictiva bajó de la siguiente manera:

45% menos homicidios dolosos

11.69% menos robos

11.39% menos delitos en general, respecto al mismo periodo de 2024

Estos resultados se dieron gracias a la incorporación de 963 nuevos policías, 386 patrullas, equipos tácticos, motos, razers, más cámaras de videovigilancia y la vigilancia aérea del helicóptero Fuerza Uno. Asimismo, se ha trabajado de la mano del C5i, el cual es considerado el mejor del país.

Aguascalientes es uno de los estados más seguros (Cortesía)

Asimismo, con la creación de la Comisaría y Policía Metropolitanas, se reforzó la seguridad en los municipios de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo.

Tere Jiménez señaló que la participación ciudadana es clave para fortalecer la seguridad, con más de 2 mil 600 Comités Ciudadanos de Paz y Entorno Seguro 4x4, con los que se trabaja directamente en la prevención del delito y la mejora de la calidad de vida en cada rincón del estado.

Por otra parte, se dio a conocer que Aguascalientes destaca en indicadores de seguridad a nivel nacional:

Mejor 911 del país en atención de emergencias

Primer lugar en innovación tecnológica con el C5i

Policía Cibernética líder en resolución de casos

Policía Estatal en segundo lugar de confianza ciudadana, según INEGI

Finalmente, Tere Jiménez reafirmó su compromiso por mantener la seguridad en Aguascalientes para continuar siendo uno de los estados más seguros del país.