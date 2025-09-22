La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, dio inicio a una serie de jornadas de entrega de más de 4,400 apoyos de la Beneficencia Pública en todo el estado.

Entre los apoyos se encuentran sillas de ruedas, prótesis, auxiliares auditivos, lentes, bastones, andaderas y muletas, que mejorarán la movilidad y la calidad de vida de los beneficiarios.

Tere Jiménez destaca que las entregas se suman a los apoyos previamente otorgados

La mandataria estatal informó que, con estas entregas, se alcanzará un total de más de 18,000 apoyos otorgados directamente a la ciudadanía por medio del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes (IBPEA).

Además de estos apoyos se han entregado ambulancias y mastógrafos que representan una inversión superior a 240 millones de pesos.

La salud de nuestra gente es lo más importante; por eso, trabajamos todos los días para que cuenten con hospitales y tecnología de primer nivel, porque la gente de Aguascalientes se merece lo mejor Tere Jiménez

Apoyo de IBPEA y Seguro Popular

Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud del Estado, destacó que la labor del IBPEA se complementa con el Seguro Popular Aguascalientes, que brinda atención médica gratuita y de calidad a quienes no cuentan con seguridad social.

Tere Jiménez comienza jornada de entre de apoyos en Aguascalientes (Cortesía)

En tanto, José Antonio Abad Mena, director general del IBPEA, invitó a la ciudadanía a acercarse a la institución y aprovechar los apoyos disponibles. Además, enfatizó que el compromiso de entregar estos apoyos continuará vigente hasta el último día del año.

Reconocimientos a la labor social de Tere Jiménez

El senador Antonio Martín del Campo reconoció la labor de la gobernadora en materia de salud. Destacando su trabajo continuo por quienes más lo necesitan.

Por su parte, Oswaldo Mendoza Salce, beneficiario de los apoyos, agradeció a nombre de la comunidad:

Gracias, Tere Jiménez, por cambiar vidas; invito a todos a que se acerquen al Instituto de Beneficencia Pública para que vean que es real y que vale la pena; gracias a las autoridades por este gran esfuerzo que hacen por los más vulnerables Oswaldo Mendoza Salce

En el evento también estuvo presente el diputado Humberto Montero de Alba, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado.