Tere Jiménez recibió a directivos de la empresa Mexicana de Industrias y Marcas (MIYM), para conocer los avances de su nueva planta en Aguascalientes.

Esta implicará una inversión de mil 100 millones de pesos , y generará 550 empleos directos y 2 mil 200 indirectos.

Aguascalientes goza de condiciones favorables para la inversión

La gobernadora Tere Jiménez destacó que Aguascalientes ofrece seguridad, personal altamente calificado y programas de financiamiento que facilitan el crecimiento de empresas.

Así, reafirmó el compromiso del estado como aliado estratégico para el desarrollo industrial.

Avances de la planta industrial de MIYM en Aguascalientes

Teodoro Espejo Barradas, presidente del Consejo de Administración de MIYM, informó que la nave industrial se construye en el norte de Aguascalientes, sobre 108 mil metros cuadrados.

Esto, con apertura de operaciones prevista para principios de 2027. La planta será la más grande de la empresa en dimensiones y producción .

MIYM, producción y tecnología de punta

Mexicana de Industrias y Marcas se dedica al envasado de leche y elaboración de productos lácteos como quesos, yogures y postres.

La planta de Aguascalientes contará con tecnología de primer nivel y servirá como centro de distribución nacional, gracias al apoyo y gestiones de Tere Jiménez para facilitar su establecimiento.