Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, inauguró la planta de ensamble de TAFE en Vesta Park, con una inversión de más de 280 millones de pesos y la creación de 250 empleos.
La mandataria destacó los lazos estratégicos entre Aguascalientes y la India como aliados comerciales y tecnológicos.
Por su parte, el embajador de la India, Pankaj Sharma, reconoció el potencial del estado para la innovación y energías limpia
Aguascalientes, impulso económico para sectores estratégicos
Tere Jiménez resaltó que Aguascalientes ofrece paz, seguridad y certeza jurídica, y que ambos territorios coinciden en el desarrollo de sectores como:
- Automotriz.
- Energías limpias.
- Manufactura.
- Comercio electrónico.
- Turismo.
- Formación de talento especializado.
Agregó que las exportaciones estatales alcanzaron un récord de más de 33 mil millones de dólares.
Oportunidades locales que traerá TAFE a Aguascalientes
Sandeep Sinha, CEO de TAFE, enfatizó la trayectoria global de la empresa y la relevancia de establecer una planta en México.
Señaló que se trabajará con proveedores locales, fomentando la colaboración comercial con la India, y que la inversión fortalece la presencia de Aguascalientes como polo de manufactura y tecnología.
La inauguración contó con autoridades estatales y municipales, consolidando la coordinación gobierno-empresa para atraer inversión y generar empleo.