Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, inauguró la planta de ensamble de TAFE en Vesta Park, con una inversión de más de 280 millones de pesos y la creación de 250 empleos.

La mandataria destacó los lazos estratégicos entre Aguascalientes y la India como aliados comerciales y tecnológicos.

Por su parte, el embajador de la India, Pankaj Sharma, reconoció el potencial del estado para la innovación y energías limpia

Aguascalientes, impulso económico para sectores estratégicos

Tere Jiménez resaltó que Aguascalientes ofrece paz, seguridad y certeza jurídica, y que ambos territorios coinciden en el desarrollo de sectores como:

Automotriz.

Energías limpias.

Manufactura.

Comercio electrónico.

Turismo.

Formación de talento especializado.

Agregó que las exportaciones estatales alcanzaron un récord de más de 33 mil millones de dólares.

Oportunidades locales que traerá TAFE a Aguascalientes

Sandeep Sinha, CEO de TAFE, enfatizó la trayectoria global de la empresa y la relevancia de establecer una planta en México.

Señaló que se trabajará con proveedores locales, fomentando la colaboración comercial con la India, y que la inversión fortalece la presencia de Aguascalientes como polo de manufactura y tecnología.

La inauguración contó con autoridades estatales y municipales, consolidando la coordinación gobierno-empresa para atraer inversión y generar empleo.