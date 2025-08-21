Tere Jiménez inauguró el Foro Multilateral de Ciencia, Tecnología e Innovación, para el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Participaron científicos e investigadores de todo el país, reforzando el compromiso de Aguascalientes con la innovación y el desarrollo tecnológico.

Tere Jiménez entrega premios a la tecnología

Durante el evento, la gobernadora Tere Jiménez entregó el Premio Estatal a la Innovación Tecnológica 2025 en diversas categorías.

Asimismo, otorgó reconocimientos a laboratorios destacados, y firmó un convenio con el IMPI para fortalecer la gestión y aprovechamiento de la propiedad intelectual en Aguascalientes.

Tere Jiménez va por un futuro tecnológico en Aguascalientes

Tere Jiménez destacó la colaboración entre educación superior, empresas e investigación científica para desarrollar innovaciones que mejoren la vida, optimicen procesos y promuevan la sostenibilidad.

En su mensaje, señaló que áreas como Inteligencia Artificial, robótica y la industria 4.0 impulsarán la transformación tecnológica de Aguascalientes y México.

Proyectos destacados del Foro Multilateral de Ciencia, Tecnología e Innovación

Durante el Foro Multilateral de Ciencia, Tecnología e Innovación en Aguascalientes, se premiaron proyectos como:

Sistemas embebidos con Inteligencia Artificial.

Registros estatales de enfermedades renales.

Soluciones de visión por computadora para la industria.

También se reconocieron laboratorios en agua limpia, materiales porosos, semiconductores, agroindustria y tecnología sustentable.