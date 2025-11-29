Tere Jiménez abrió nuevas posibilidades de inversión para Aguascalientes en la fabricación de autopartes, como parte de su visita de trabajo por Canadá.

La gobernadora destacó las fortalezas del estado como capital de la industria automotriz en México y líder en innovación, competitividad y consolidación de cadenas de valor.

Tere Jiménez impulsa inversiones y presenta ventajas logísticas de Aguascalientes

Tere Jiménez sostuvo un encuentro con directivos de Martinrea, empresa dedicada a la producción de estructuras y sistemas de propulsión para vehículos, con quienes analizó posibles proyectos de inversión y colaboración. Expusó las ventajas competitivas de Aguascalientes como un punto logístico clave para la industria automotriz en Norteamérica.

Posteriormente, se reunió con directivos de Scotiabank, uno de los bancos más importantes de Canadá, para explorar alternativas de financiamiento dirigidas al sector empresarial de Aguascalientes.

Aguascalientes abre puertas en Canadá para nuevas inversiones y mercados. (Cortesía )

En su agenda de trabajo también incluyó un encuentro con IB Nicholas, director general, tesorero y miembro del Consejo Directivo del Food Terminal Board de Toronto, el mayor centro mayorista de frutas y verduras de Canadá. El objetivo fue revisar oportunidades que fortalezcan la presencia de los productos agroalimentarios de Aguascalientes en el mercado canadiense.

Durante un recorrido por las instalaciones del Food Terminal Board de Toronto, Tere Jiménez conoció sus procesos de operación, logística y manejo de productos frescos, lo que permitirá identificar nuevas oportunidades para ampliar la distribución y competitividad internacional de los productos hidrocálidos.

Aguascalientes abre puertas en Canadá para nuevas inversiones y mercados. (Cortesía )

Finalmente, la gobernadora se reunió con Porfirio Thierry Muñoz Ledo, cónsul general de México en Toronto, con quien dialogó sobre el fortalecimiento de las relaciones económicas, comerciales y de cooperación entre ambos países.