Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, recibió la Agenda de Atención del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual recoge las necesidades y propuestas de más de 137 niñas, niños y adolescentes, con el compromiso de fortalecer las políticas públicas a favor de la infancia en la entidad.
Gobierno de Aguascalientes impulsará nuevas acciones para niñas y niños
Durante el evento, donde Tere Jiménez recibió la agenda, la gobernadora aseguró que este proceso es indispensable para diseñar políticas públicas que favorezcan el cuidado y desarrollo integral de las infancias del estado.
“Esta agenda será una herramienta esencial para diseñar políticas públicas que nos ayuden a cuidar y proteger a las infancias, porque las niñas, los niños y adolescentes ocupan un lugar muy especial para nosotros y siempre es importante escuchar su voz. Estamos en la mejor disposición de seguir trabajando para que nuestras niñas y niños sean felices y que en el futuro sean hombres y mujeres de bien”Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes
Además, la mandataria estatal destacó que el gobierno ya ha impulsado acciones a favor de las niñas, niños y adolescentes, como:
- El Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes
- Policía Rosa
- Fortalecimiento de infraestructura educativa
- Rehabilitación de espacios públicos
Por su parte, la vocal ejecutiva del INE Aguascalientes, Brenda Castrejón Hernández, aseguró que la Agenda es un documento que se hace de acuerdo a la Consulta Infantil y Juvenil, donde 137 mil 492 niñas, niños y adolescentes, de entre tres y 17 años, participaron dando a conocer sus necesidades, inquietudes e intereses.
Castrejón Hernández detalló que se llevaron a cabo tres mesas de diálogo para transformar las necesidades y opiniones en acciones a desarrollar.
“La infancia y los adolescentes que participaron en este ejercicio democrático nos dieron información de lo que perciben como problemas que les aquejan, y ahora corresponde a las instituciones definir los ‘cómo’ para canalizar sus propuestas y darles solución”Brenda Castrejón, vocal ejecutiva del INE Aguascalientes
Finalmente, la funcionaria explicó que la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes se realizó con la colaboración del Centro de Investigación y Económicas (CIDE) Región Centro, con el objetivo de dar respuestas a las peticiones de las infancias de Aguascalientes.
Durante el evento, realizado en Palacio de Gobierno, diferentes funcionarios y representantes de instituciones dedicadas a la protección de las infancias participaron. Con estas acciones, el gobierno de Aguascalientes reafirma su compromiso por mantener un estado con políticas que beneficien a niñas, niños y adolescentes.