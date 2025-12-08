Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, recibió la Agenda de Atención del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual recoge las necesidades y propuestas de más de 137 niñas, niños y adolescentes, con el compromiso de fortalecer las políticas públicas a favor de la infancia en la entidad.

Gobierno de Aguascalientes impulsará nuevas acciones para niñas y niños

Durante el evento, donde Tere Jiménez recibió la agenda, la gobernadora aseguró que este proceso es indispensable para diseñar políticas públicas que favorezcan el cuidado y desarrollo integral de las infancias del estado.

“Esta agenda será una herramienta esencial para diseñar políticas públicas que nos ayuden a cuidar y proteger a las infancias, porque las niñas, los niños y adolescentes ocupan un lugar muy especial para nosotros y siempre es importante escuchar su voz. Estamos en la mejor disposición de seguir trabajando para que nuestras niñas y niños sean felices y que en el futuro sean hombres y mujeres de bien” Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes

Aguascalientes fortalecerá programas para niñas, niños y adolescentes (Cortesía)

Además, la mandataria estatal destacó que el gobierno ya ha impulsado acciones a favor de las niñas, niños y adolescentes, como:

El Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes

Policía Rosa

Fortalecimiento de infraestructura educativa

Rehabilitación de espacios públicos

Por su parte, la vocal ejecutiva del INE Aguascalientes, Brenda Castrejón Hernández, aseguró que la Agenda es un documento que se hace de acuerdo a la Consulta Infantil y Juvenil, donde 137 mil 492 niñas, niños y adolescentes, de entre tres y 17 años, participaron dando a conocer sus necesidades, inquietudes e intereses.

Aguascalientes fortalecerá programas para niñas, niños y adolescentes (Cortesía)

Castrejón Hernández detalló que se llevaron a cabo tres mesas de diálogo para transformar las necesidades y opiniones en acciones a desarrollar.

“La infancia y los adolescentes que participaron en este ejercicio democrático nos dieron información de lo que perciben como problemas que les aquejan, y ahora corresponde a las instituciones definir los ‘cómo’ para canalizar sus propuestas y darles solución” Brenda Castrejón, vocal ejecutiva del INE Aguascalientes

Finalmente, la funcionaria explicó que la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes se realizó con la colaboración del Centro de Investigación y Económicas (CIDE) Región Centro, con el objetivo de dar respuestas a las peticiones de las infancias de Aguascalientes.

Durante el evento, realizado en Palacio de Gobierno, diferentes funcionarios y representantes de instituciones dedicadas a la protección de las infancias participaron. Con estas acciones, el gobierno de Aguascalientes reafirma su compromiso por mantener un estado con políticas que beneficien a niñas, niños y adolescentes.