Tere Jiménez inauguró el Tercer Foro Internacional de Seguridad y Justicia en el Tecnológico de Monterrey, donde llamó a los sectores sociales, poderes y niveles de gobierno a fortalecer una alianza sólida para mantener a Aguascalientes como uno de los estados más seguros del país.

Hoy, más que nunca, necesitamos alianzas sólidas. Aguascalientes ha demostrado que la coordinación y el trabajo conjunto brindan buenos resultados; cuando todos avanzamos en la misma dirección la certeza crece, la violencia retrocede y la confianza social se fortalece. Tere Jiménez

Esfuerzo, disciplina y coordinación mantienen la seguridad en Aguascalientes

La mandataria estatal destacó que la seguridad es una tarea constante que exige esfuerzo, disciplina y coordinación, y subrayó que no se trata de una estadística fría, sino de la tranquilidad de los hogares y del derecho de niñas y niños a vivir y jugar sin miedo.

Tere Jiménez inaugura el Tercer Foro Internacional de Seguridad y Justicia en Aguascalientes (Cortesía)

Durante la inauguración, Manuel Alonso García, fiscal general del Estado, señaló la importancia de ofrecer una capacitación de alto nivel a los cuerpos de seguridad y justicia para fortalecer su desempeño y garantizar certeza jurídica a la ciudadanía.

Por su parte, Clayton Oliveira Lima, comandante de la Policía Turística de la Policía Militar del Estado de Paraná, Brasil, reconoció a Aguascalientes como un estado ejemplar por su trabajo para mantener la paz y la tranquilidad, destacando el liderazgo de Tere Jiménez.

Aguascalientes es un estado ejemplar que nos impresiona no solo por la calidad de su gestión pública. Es un orgullo ver un estado gobernado por una mujer, Tere Jiménez, cuyo liderazgo ha posicionado a Aguascalientes en un lugar destacado a nivel nacional y que hoy es reconocido como uno de los estados más seguros de México, como resultado de políticas serias, inversiones coherentes y una visión clara de que la seguridad es la paz y el desarrollo; aquí se valora la profesionalización, la tecnología y la integración entre instituciones. Clayton Oliveira Lima

Agencias de Estados Unidos y especialistas internacionales participan en el foro

Michelle Olmos Álvarez, directora del C5i de la SSPE, dio la bienvenida al foro, consolidado como un punto de encuentro internacional. Informó que el evento se realizará los días 4, 5 y 6 de diciembre por tercer año consecutivo, gracias al clima de seguridad y tranquilidad del estado.

El foro reúne a algunas de las agencias federales más importantes de Estados Unidos, entre ellas:

FBI

DEA

ATF

U.S. Marshals Service

Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

Además, participan especialistas de España, Italia, Colombia, El Salvador, Chile y Argentina.

El evento inaugural contó con la presencia de Aurora Jiménez Esquivel, presidenta y primera voluntaria del DIF Estatal; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del H. Congreso del Estado.

También acompañaron, Víctor Alfonso Guadarrama Victoria, jefe de sección del Personal de Abastecimiento y Ayudantía del 8.º Grupo de Infantería; Óscar Lindoro Celis Romero, coordinador del 6.º Batallón de la Guardia Nacional; Ryan Demen, agente especial del FBI; Maribel Chávez Arriaga, fiscal federal en Aguascalientes; Luis Gaistardo Serrano, jefe de estación del Centro Nacional de Inteligencia en Aguascalientes; Cecilia Pacheco Rangel, directora de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad, y Roberto Soto Soto, rector del Tecnológico de Monterrey, campus Aguascalientes