Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, encabezó su primer evento como parte de su gira del Tercer Informe; sin embargo, en esta ocasión lo hizo de la mano de las niñas, niños y adolescentes de la entidad, con el fin de comprometerse para que crezcan en un estado seguro.

“Todo lo que hacemos en Aguascalientes es para que ustedes sean felices. Queremos que tengan escuelas bonitas, doctores que los atiendan, policías que los cuiden, leche nutritiva, deporte, arte y naturaleza para disfrutar. Recuerden que en Aguascalientes los sueños se cumplen y quiero que se lleven esto en el corazón” María Teresa Jiménez Esquivel, gobernadora de Aguascalientes

Durante el emotivo y colorido evento, la gobernadora señaló que las niñas y los niños son el pilar de su gobierno, por lo que aseguró que busca crear una entidad en donde puedan cumplir cada uno de sus sueños.

“Ustedes son lo más valioso que tenemos. Cada risa, cada dibujo, cada juego y cada sueño que tienen nos inspira a trabajar con todo el corazón; no olviden que juntos estamos construyendo un Aguascalientes donde cada sueño puede hacerse realidad” María Teresa Jiménez Esquivel, gobernadora de Aguascalientes

La mandataria destacó proyectos que se han trabajado para el bien de las niñas y niños, por lo que destacó el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, el cual busca garantizar el respeto de los derechos de la niñez con personal capacitado.

Asimismo, señaló que la educación es base fundamental para el crecimiento, por lo que en ese 2025 se otorgaron uniformes escolares, útiles, zapatos, tenis y mochilas a más de 230 mil estudiantes de nivel básico, además, de becas y computadoras.

Por otro lado, mencionó el programa PROARTE, el cual acerca el arte a miles de estudiantes en los 11 municipios de la entidad.

La gobernadora de Aguascalientes se compromete en crear una entidad segura para las infancias (Cortesía)

Tere Jiménez afirmó que la salud de las y los niños es primordial, por lo que se creó el Seguro Popular Aguascalientes, en donde se tendrá acceso gratuito a consultas. Además, se fundó el “Alileche”, el cual es una marca local para promover la buena alimentación con precios preferenciales

Jiménez Esquivel destacó que con el objetivo de fortalecer la seguridad se creó la Policía Rosa, se incorporaron más elementos de la policía, nuevas patrullas, equipo tecnológico y un grupo de 26 perros policías.

En materia de deportes, la gobernadora, informó que la Copa Aguascalientes es el torneo más grande del país con más de 40 disciplinas. Cabe señalar que en la edición pasada participaron 45 mil deportistas.

Finalmente, Tere Jiménez Esquivel informó que se plantaron más de 300 mil árboles para que las infancias puedan crecer en un mundo mejor.

Con estas estrategias, María Teresa Jiménez Esquivel reafirma su compromiso con las niñas y los niños de Aguascalientes para que tengan un pleno desarrollo y puedan cumplir sus sueños en un estado con oportunidades y seguridad.