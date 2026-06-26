Yahleel Abdala Carmona niega prisión preventiva y acusa persecución política en su contra

La exsecretaria de Bienestar Social de Francisco García Cabeza de Vaca, Yahleel Abdala Carmona, acusó persecución política en su contra luego de rechazar estar en prisión preventiva.

“Me da tanta risa ya, leer tanta desinformación, tanta cosa que inventan de mí”. Yahleel Abdala Carmona, exsecretaria de Bienestar Social de Tamaulipas

Mediante un video en sus redes sociales, Yahleel Abdala Carmona acusó de desinformación en torno a su proceso tras ser vinculada por presunto desvío de recursos.

Sin embargo, desde la audiencia de vinculación llevada a cabo en Ciudad Victoria, la exsecretaria acusó persecución política, ya que afirma, no manejaba los recursos de la dependencia.

Yahleel Abdala Carmona acusa persecución política; niega estar en prisión preventiva

Mediante un video en redes sociales, Yahleel Abdala Carmona se rió de lo que, asegura, son inventos y desinformación parte de la persecución política en su contra.

Yahleel Abdala Carmona acusa persecución política en su contra (Yahleel Abdala Carmona)

Aunque no dio a conocer los datos que habrían inventado en su contra, o cambiado, Yahleel Abdala Carmona aseveró que eso pasa a las mujeres trabajadoras.

Y si bien lo esperaba, le sorprendió toda la desinformación y “tantas cosas que inventan”.

Desde su vehículo, Yahleel Abdala afirmó que viajaría a Nuevo Laredo por carretera, por lo cual, rechazó que estuviera en prisión preventiva como habrían mencionado.

Sin embargo, no abordó la vinculación a proceso por desvío de recursos, por el cual tendría una carpeta de investigación en Tamaulipas tras una audiencia inicial.

Yahleel Abdala Carmona lanza reto a quien demuestre el desvío de recursos que le imputan

Yahleel Abdala Carmona retó a quienes han difundido el presunto desvío durante su gestión en la administración de Francisco García Cabeza de Vaca.

Acorde con Yahleel Abdala, a quien demuestre la presunta irregularidad de 986 millones de pesos en contratos para despensas, le regalará un automóvil nuevo más su retiro político.

La exsecretaria afirma que durante su gestión estaba fuera de sus funciones licitar o autorizar pagos, además de que no administraba el dinero público de Tamaulipas.

Asimismo, afirma que es inaceptable que se le atribuyan decisiones que no correspondían en un periodo en el que no ocupaba dicho cargo, por lo que reta a demostrarle dicho delito.