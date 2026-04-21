De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas registró una baja en el número de homicidios dolosos, colocándose en el lugar número 14 a nivel nacional con menos víctimas.

Seguridad en Tamaulipas mejora con menos homicidios dolosos

Estos resultados se han dado gracias a una estrategia integral entre el gobierno estatal y fuerzas federales. Las cifras arrojan que durante el mes de febrero del 2026, se registraron 12 casos de homicidios dolosos y con una reducción del 50% en comparación con el mismo periodo del 2025, siendo el número más bajo en la última década en la entidad.

Tamaulipas se ubica en lugar 14 nacional con menos víctimas (cortesía)

De acuerdo con las autoridades, de 799 casos de homicidios dolosos en todo el país, más del 50% de los casos de todo el país, se encuentran en Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Morelos, Guerrero, Estado de México y Oaxaca.

Asimismo, se destacó que en el país, el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 casos en septiembre del 2024 a 51.4 en marzo del 2026, lo que representa una disminución del 41%.

Tamaulipas se ubica en lugar 14 nacional con menos víctimas (cortesía)

Es decir, se han registrado 35 homicidios diarios, cifra que ha sido la más baja desde el 2016. Por otra parte, el primer trimestre del 2026 es el más bajo desde hace una década, pues se ha registrado un promedio diario de 50.8 casos.

Con estos resultados, el gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso por impulsar estrategias que impacten en la seguridad de las y los ciudadanos, garantizando un estado seguro y tranquilo para las familias.