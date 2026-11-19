Los recientes lanzamientos de SpaceX desde la Starbase en Texas, han tenido un daño colateral de tipo ambiental debido a toda la basura espacial que ha llegado a Playa Bagdad en Tamaulipas.

Por tercer día consecutivo, activistas han denunciado que Playa Bagdad en Tamaulipas se ha llenado de basura espacial dejada por la explosión de un cohete y lanzamientos recientes de SpaceX.

Encuentran basura espacial de SpaceX en Playa Bagdad en Tamaulipas

En un mensaje, Jesús Elías Ibarra Rodríguez de Conibio Global, señaló la presencia de múltiples fragmentos de plásticos rígidos, cintas adhesivas, caucho y piezas aislantes pertenecientes a la nave de SpaceX.

#ALERTA 🚀 🚨

Debido al viento, las corrientes y el fuerte oleaje que provoca el #FrenteFrío número 6, que se mantiene estacionario sobre el Golfo de México, por tercer día consecutivo continúa saliendo del mar #BasuraEspacial de #SpaceX en #PlayaBagdad, #Tamaulipas.

Aquí un… pic.twitter.com/9Wr8Xo0nyy — Ernesto Méndez (@ernesto_mendez) November 19, 2026

Recordemos que el propulsor Super Heavy de SpaceX explotó frente a las costas de Tamaulipas, lo cual generó afectaciones ambientales en Playa Bagdad casi de manera inmediata.

En recorridos por la costa, activistas han localizado piezas de hasta media tonelada y, en eventos pasados, tanques metálicos con fósforo, una sustancia altamente reactiva.

Señalan que los escombros, las vibraciones y las ondas sónicas amenazan el ecosistema costero, pues esto se suma a la contaminación habitual del lugar provocada por turistas y visitantes.

Asimismo, denuncian afectaciones a la fauna, debido a la muerte de una tortuga caguama y un delfín hallados tras la explosión del propulsor.

Hechos que ya se investigan para determinar si existe relación directa con la explosión del motor de la compañía de Elon Musk.

Profepa y Conanp recolectan residuos de SpaceX (redes)

SpaceX se pronuncia ante acusaciones de basura espacial en Playa Bagdad en Tamaulipas

Debido a las denuncias señaladas anteriormente, SpaceX declaró que los fragmentos no representan un peligro toxicológico o químico y solicitó apoyo institucional para recuperar los restos de su propiedad.

Es decir, SpaceX no niega que la basura hallada en Playa Bagdad en Tamaulipas fue producida por su propulsor; sin embargo, considera que los señalamientos ha sido sacados de proporción.

Para mitigar los daños, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) implementó un operativo de limpieza coordinado con la Secretaría de Marina, la Conanp, la Seduma y brigadas comunitarias.

Los residuos asegurados son trasladados a instalaciones navales hasta que la empresa responsable les proporcione un manejo adecuado.

Mientras que el gobierno de México ha optado por mantener comunicación bilateral para evaluar los lanzamientos pasados y futuros.