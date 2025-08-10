Jareth Roberto Hernández Rojas fue vinculado a proceso por el violento asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reyna, y su celular habría sido prueba directa de su participación.

Aunque esta es la primera detención, se sigue buscando a más participantes en el homicidio que ha causado conmoción por ser un ataque directo contra el gobierno en el marco de las investigaciones contra huachicol fiscal.

Algunos señalan que los verdaderos responsables de acciones como esta son personajes como César Morfín Morfín, alias Primito, líder del CJNG en Tamaulipas y quien anteriormente lideró una célula del Cartel de Golfo. Este hombre y dos de sus hermanos fueron sancionados por el Departamento del Estado de Estado Unidos en mayo de 2025 por temas de huachicol.

Mientras tanto, te seguimos contado lo que sabemos de Jareth Roberto Hernández Rojas, como:

¿Quién es Jareth Roberto Hernández Rojas?

¿Qué edad tiene Jareth Roberto Hernández Rojas?

¿Quién es la esposa de Jareth Roberto Hernández Rojas?

¿Qué signo zodiacal es Jareth Roberto Hernández Rojas?

¿Cuántos hijos tiene Jareth Roberto Hernández Rojas’

¿Qué estudió Jareth Roberto Hernández Rojas?

¿En qué ha trabajado Jareth Roberto Hernández Rojas?

¿Quién es Jareth Roberto Hernández Rojas?

Jared Roberto Hernández Rojas se escondía en un centro de rehabilitación de Reynosa, Tamaulipas, a fin de no ser encontrado tras el asesinato de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de República (FGR) en esa entidad.

El hombre fue ubicado en el mencionado centro de rehabilitación, lugar donde se encontraron armas largas, cargadores, cartuchos y drogas.

Su ubicación se dio tras la investigación del vehículo en el que se transportaron algunos de los homicidas, pero falta ubicar a más.

Ahora permanecerá recluido en el penal del altiplano, en el Estado de México, mientras se cumplimenta la investigación en los próximos cuatro meses.

¿Qué edad tiene Jareth Roberto Hernández Rojas?

Se desconoce ese dato de Jareth Roberto Hernández Rojas.

¿Quién es la esposa de Jareth Roberto Hernández Rojas?

No se saben datos, por ahora, de la vida familiar de Jareth Roberto Hernández Rojas.

¿Qué signo zodiacal es Jareth Roberto Hernández Rojas?

No se conoce ese dato de la vida familiar de Jareth Roberto Hernández Rojas.

¿Cuántos hijos tiene Jareth Roberto Hernández Rojas?

Se desconoce si Jareth Roberto Hernández Rojas tiene familia o si es padre de familia.

¿Qué estudió Jareth Roberto Hernández Rojas?

No se conocen los estudios formales de Jareth Roberto Hernández Rojas, pero en el sistema de cédulas profesionales no hay datos de su persona, por lo que solo tendría estudios básicos o de hasta preparatoria.

¿En qué ha trabajado Jareth Roberto Hernández Rojas?

Jared Roberto Hernández Rojas es miembro de la facción conocida como Los Metros, del Cártel del Golfo, con presencia en Tamaulipas y las zonas fronterizas con Nuevo León y Veracruz.

La organización criminal está directamente relacionada con la problemática de huachicol fiscal, es decir, de importación de combustible robado que es normalmente disfrazado de “aceite usado” u otras sustancias.

El Cártel del Golfo es uno de los seis cárteles mexicanos que han sido considerados organizaciones terroristas por el gobierno del presidente Donald Trump.

Por lo tanto, es uno de los focos que estarían en la mira de Estados Unidos con el reciente decreto para combatirlos con acciones militares, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no habrá invasión de Estados Unidos a territorio mexicano.

Jareth Roberto Hernández Rojas es el primer detenido por asesinato de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna

Jared Roberto Hernández Rojas fue detenido a cuatro días del asesinato de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, el 8 de agosto.

Este domigno 10 de agosto le fue dictado auto de vinculación a proceso y la investigación sgeuirá durante cuatro meses, mientras se encuentra detenido en el penal del Altipano por los hechos enlos que usaron artefactos explosivos en la camioneta del funcionario.