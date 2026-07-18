La Coordinación Nacional de Protección Civil activó alerta tras el aumento del nivel del Río Bravo en Nuevo Laredo, por lo que exhortan a la población a tomar precauciones.

Durante la madrugada del viernes 17 de julio aumentó el nivel del Río Bravo y se estima que podría alcanzar una altura entre 4.2 y 5.5 metros en la zona de puentes internacionales durante el sábado.

La creciente del Río Bravo aumentó debido a las lluvias registradas en Coahuila y parte de Nuevo León: el nivel actual del río alcanza los 50 centímetros, pero aumentará con el paso de las horas.

Protección Civil activa alerta por crecida del Río Bravo

Autoridades estiman que la creciente del Río Bravo llegue a su máximo el sábado 18 de julio, entre las 12 p.m. y las 6:00 p.m. con un nivel de hasta 5 metros.

Se espera que el nivel del Río Bravo disminuya el domingo 19 de julio, pero ante esta situación se esperan afectaciones como pueden ser inundaciones locales cerca del arroyo.

🚨 En Nuevo Laredo #Tamaulipas, a partir de la madrugada del viernes comenzará a aumentar el nivel del río Bravo, con disminución rápida el domingo.



Te pedimos extremar precauciones, atender las indicaciones de las autoridades y consulta solo información oficial: @PCTamaulipas… pic.twitter.com/zmcOOVsQ3Y — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 17, 2026

Ante esta situación, Protección Civil recomienda:

Evitar acercarse al Río Bravo

No cruzar arroyos o calles inundadas

Atender indicaciones de Protección Civil

Protección Civil monitorea la zona y confirmó que la creciente ya comenzó a invadir zonas bajas de ambos lados de la frontera, pero el cause sigue sin obstrucciones y por el momento no es un riesgo para la zona urbana.

Orden cierre de puentes fronterizo por desplazamiento de boya

Durante la noche del jueves, autoridades de México y Estados Unidos cerraron temporalmente los Puentes Internacionales I y II que comunican Piedras Negras con Eagle Pass en Texas.

Esta medida se tomó por el desplazamiento en el Río Bravo de más de 100 boyas flotantes, con un peso aproximado de una tonelada, las cuales fueron desprendidas por la fuerza de la corriente.