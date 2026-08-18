Cuatro elementos de la Secretaría de Marina (Semar) murieron luego de que la camioneta en la que viajaban cayó a un río en Tamaulipas.

El accidente donde murieron cuatro marinos ocurrió en la zona de La Pesca, del municipio de Soto La Marina, Tamaulipas.

En la imágenes que han circulado se logra ver cómo al camioneta blanca termina cubierta por agua tras caer desde un muelle.

Cuatro marinos mueren en accidente en Soto La Marina, Tamaulipas

Los integrantes de la Marina regresaban a su cuartel cuando ocurrió el accidente, por lo que llegó personal de emergencia para el rescate de los cuerpos.

Se desconocen detalles certeros de las causas de la caída al agua, pero al principal línea de investigación tiene que ver con una posible pérdida de control de la camioneta.

Tampoco se ha difundido la identidad de las cuatro víctimas y no se sabe si murieron ahogados o por algún otro efecto del accidente.

Américo Villarreal lamenta muerte de cuatro marinos en Soto La Marina

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, expresó condolencias a familiares, amigos y a la Marina como institución.

La vocería de Seguridad y Protección Civil de Tamaulipas también lamentó el accidente y las cuatro muertes de marinos.