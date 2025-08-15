Martí Batres informó el inicio de la construcción de la nueva Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE en Tamaulipas, que beneficiará a más de 2 mil 200 derechohabientes del norte del estado.

La obra busca atender las demandas de salud de la población local.

El proyecto contempla una superficie de construcción de 272.21 metros cuadrados dentro de un terreno de 719.01 metros cuadrados, detalló Martí Batres.

¿Qué servicios ofrecerá la UMF del ISSSTE en Tamaulipas?

La nueva Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE, ubicada en Ciudad Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, contará con:

Consultorios de medicina familiar.

Consultorios de medicina estomatología.

Sala de curaciones.

Con una inversión de 11.7 millones de pesos , acercará servicios médicos de calidad a diversas comunidades, fortaleciendo la atención preventiva, diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

Ello, ya que contará con consultas de seguimiento y promoción del cuidado integral de la salud, garantizando un acceso más cercano y eficiente a los servicios médicos del ISSSTE.

Martí Batres anuncia proyectos complementarios a la UMF del ISSSTE en Tamaulipas

Martí Batres anunció que esta obra se suma a otros proyectos del organismo, como: