Martí Batres, director del ISSSTE, encabezó la demolición del antiguo hospital “Dr. Gonzalo Castañeda” en Tlatelolco.

El objetivo es construir en su lugar una nueva unidad médica que beneficiará a 100 mil 408 derechohabientes de la zona norte de Ciudad de México.

La primera fase contempla una inversión de 44 millones 082 mil 961 pesos , detalló Martí Batres.

Fases y mejoras de la nueva unidad del ISSSTE en Tlatelolco

La obra se divide en demolición cuidadosa piso por piso y posterior edificación del nuevo hospital del ISSSTE en Tlatelolco.

Esta unidad incorporará especialidades médicas adaptadas a la dinámica demográfica y epidemiológica del instituto, garantizando atención más precisa y acorde a las necesidades de la población.

Martí Batres destacó que esta obra se suma a otros proyectos del ISSSTE, incluyendo hospitales en Oaxaca, Tamaulipas, “Darío Fernández” y “Fernando Quiroz”.

En estos se mejoran áreas de urgencias, cocina y hemodiálisis , reforzando la infraestructura y servicios médicos del organismo.

Realizan Jornada de ECOS del ISSSTE para el Bienestar

Durante el inicio de obras del nuevo hospital en Tlatelolco, se realizó la “Jornada de ECOS del ISSSTE para el Bienestar”.

En dicha jornada se ofrecieron servicios médicos y se entregaron 308 credenciales de derechos a la comunidad.

Finalmente, Rosa María Zabal, directora de Obras y Contratación de la Dirección de Administración y Finanzas del ISSSTE, informó que se cuida la seguridad de los habitantes y pacientes del IMSS cercano.