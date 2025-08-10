En visita al estado, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que el programa de condonación de deudas de crédito del Fondo de Vivienda (FOVISSSTE) seguirá vigente con apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante el acto, entregó 114 constancias de finiquito, beneficiando a acreditados como Gloria Isela Ahumada Grijalva, a quien se le condonaron 457 mil pesos, y otros casos similares que recuperaron la certeza jurídica sobre su patrimonio.

Batres subrayó que el objetivo es devolver el sentido social al Fondo y apoyar a más de 400 mil acreditados mediante condonaciones, congelamiento y reestructuración de saldos. La vocal ejecutiva de FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, destacó la implementación de programas como FOVISSSTE Mujeres, RENOVAVISSSTE y la Reestructuración de Créditos Deteriorados.

FOVISSSTE: Beneficios para jubilados y fortalecimiento hospitalario

En la Casa de Día del ISSSTE en Colima, el titular entregó 300 credenciales de vigencia permanente y destacó que en total fueron 408 jubilados y pensionados los beneficiados en la entidad.

Finalmente, en la Clínica Hospital “Dr. Miguel Trejo Ochoa” entregó seis ambulancias —cuatro de traslado y dos de urgencias avanzadas— y destinó otras cuatro a la CH de Manzanillo, beneficiando a 86 mil derechohabientes.