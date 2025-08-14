Martí Batres anunció el inicio de la construcción del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Oaxaca, que dará servicio a derechohabientes de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Chiapas.

La obra reemplazará al Hospital Regional “Presidente Benito Juárez” con una inversión cercana a 3 mil 500 millones de pesos.

Ello, pues forma parte de la Cuarta Transformación liderada por Claudia Sheinbaum para garantizar servicios médicos especializados y de calidad, informó Martí Batres.

Infraestructura del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Oaxaca

El Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Oaxaca ocupará 51 mil metros cuadrados de construcción sobre un terreno de más de 108 mil metros cuadrados en San Lorenzo Cacaotepec.

Esto, en el kilómetro 17 de la Autopista Tehuacán-Oaxaca, a cuatro minutos del entronque con la ciudad, comenzando con la limpieza del terreno y terracerías para los edificios.

El terreno fue expropiado por el gobierno de Oaxaca y cuenta con permisos de la SHCP , agilizando los trabajos tras los estudios de suelo iniciados en junio.

Capacidad del del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Oaxaca

El complejo contará con:

250 camas censables.

43 consultorios en 36 especialidades.

Helipuerto.

Equipo de alta gama como acelerador lineal, angiógrafo, resonancia magnética y neuronavegador.

Además, incluirá unidades de: