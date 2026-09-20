Xabiany ‘’N’’ fue declarado culpable este sábado 19 de septiembre de 2026 por el delito de feminicidio de Karla Dorismar Cardoz Roses, ocurrido en Tamaulipas, en el año 2024.

El juicio final tuvo lugar en Ciudad Judicial, donde el juez de control, tras reunir todas las pruebas, dictó la sentencia, quedando pendiente determinar cuántos años pasará en prisión.

Justicia para Karla Roses: Declaran culpable a Xabiany por feminicidio

“Se hizo justicia”; familia de Karla Roses celebra fallo contra Xabiany

Poco después de finalizar la audiencia, la madre de Karla Roses, la señora Elizabeth Roses, expresó que se había hecho justicia para su hija, ya que el fallo fue condenatorio.

“Se encontraron y valoraron todos los medios. Todo el tiempo les dije que existían todas las pruebas suficientes para condenar a Xabiany y efectivamente así fue”. Elizabeth Roses, madre de Karla

Elizabeth Roses hizo énfasis en que todas las pruebas fueron valoradas, con lo cual pudo reafirmar que Xabiany es el único responsable de haberle quitado la vida a Karla.

Justicia para Karla Roses: Declaran culpable a Xabiany por feminicidio

Karla Roses fue asesinada por Xabiany en 2024

Karla Roses, de 14 años, fue reportada como desaparecida el 19 de septiembre de 2024 en Altamira, Tamaulipas; solo un día después, fue encontrada sin vida.

El hallazgo ocurrió en una brecha cerca del fraccionamiento Jardines de Arboledas, donde las autoridades pudieron constatar que el cuerpo presentaba más de 40 lesiones por arma blanca.

En ese momento, el principal sospechoso era Xabiany “N”, exnovio de la menor, quien tenía 19 años cuando fue detenido y trasladado al CEDES de Altamira.