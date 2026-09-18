La Fiscalía del Estado de Jalisco informó sobre la captura y traslado de Eduardo Issac “N”, señalado por su probable responsabilidad en el feminicidio de una mujer ocurrido en el municipio de Zapopan.

De acuerdo con las investigaciones de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, los hechos ocurrieron la noche del 14 de septiembre en una brecha ubicada en el poblado de Las Agujas, en Zapopan.

Según las indagatorias, Eduardo Issac “N” prestaba un servicio de transporte privado mediante una plataforma digital a bordo de una motocicleta y habría trasladado a la víctima hasta el lugar donde ocurrieron los hechos.

Eduardo Issac “N” fue capturado en Tala

La Fiscalía del Estado de Jalisco señaló que, de acuerdo con los datos obtenidos durante las investigaciones, el señalado habría conducido a la víctima hasta una brecha en el poblado de Las Agujas.

En ese sitio, se presume que realizó diversas acciones en contra de la mujer y que, utilizando un objeto punzocortante, le privó de la vida para posteriormente huir del lugar.

Como resultado de las investigaciones, las autoridades obtuvieron datos que permitieron establecer su probable responsabilidad en los hechos. Con base en estos elementos, se llevaron a cabo las acciones correspondientes para lograr su captura en el municipio de Tala.

Hombre quedó a disposición de la autoridad judicial

Tras las acciones ministeriales realizadas en torno al caso, Eduardo Issac “N” fue trasladado desde las instalaciones de la Fiscalía del Estado hasta el Complejo Penitenciario correspondiente.

La autoridad informó que el señalado quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará lo conducente conforme al proceso correspondiente.

La Fiscalía del Estado de Jalisco señaló que mantiene las investigaciones y acciones de procuración de justicia en los casos de feminicidio, con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar y capturar a quienes resulten responsables, así como brindar atención integral a las víctimas y sus familias.