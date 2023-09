Ismael Cabeza de Vaca, hermano de Francisco García Cabeza de Vaca (quien cuenta con una orden de aprehensión de la FGR), quiso quemar a Ricardo Gamundi, operador de Américo Villarreal en Tamaulipas, pero algo salió mal.

Ricardo Gamundi Rosas, consultor y exlíder priista, protagonizó un video hablando sobre operaciones a favor de Américo Villarreal, el cual exhibido por la defensa legal de Francisco García Cabeza de Vaca, el abogado Javier Coello Trejo.

Este video fue publicado en Twitter por Ismael Cabeza de Vaca.

Sin embargo, el hermano de Francisco García Cabeza de Vaca decidió borrar la publicación de Twitter que subió el 28 de septiembre de 2023, en la cual mostró la manera “descarada” de actuar de Ricardo Gamundi en el video.

“Cada vez hay más pruebas de desvío y tráfico de influencias por parte del gobernador Américo Villarreal para llegar al poder en Tamaulipas”. Ismael Cabeza de Vaca

Américo Villarreal (Especial)

Ricardo Gamundi compara su trabajo como operador de Américo Villarreal con el de un doctor, según video publicado por Ismael Cabeza de Vaca

Ricardo Gamundi protagonizó el video difundido por gente cercana al exgobernador Francisco Cabeza de Vaca. Durante la garabación, el operador de Américo Villarreal precisó algunos detalles de su labor a sus acompañantes.

“Si el cliente, pues, con nuestro esfuerzo y trabajo gana por lo regular nos contrata para seguir, unos hay otros que no...”, dijo en un aparente gesto de insatisfacción, fue entonces cuando comparo sus labores con las de un doctor.

“Yo siempre lo comparo al consultor, al asesor, con el doctor. Tú vienes conmigo, te hago un diagnóstico, te analizo y te digo: tómate estas medicinas a tales horas”. Ricardo Gamundi

“Llegas a tu casa, te acuestas con tu señora, te da unos besotes tu señora en la noche y te pregunta: ¿Qué te dijo el doctor? Y tú le respondes: No pues, me dijo que me tomara esta medicina en la noche”, relató el operador político.

“¡Ahhh! Mi mamá dice que el remedio este es el que debe de ser. Haces a un lado la medicina y te tomas el pinche remedio... En la mañana estás con chorrillo”, aseguró.

Ricardo Gamundi (Especial)

Ricardo Gamundi recomienda comprar legisladores ante la falta de mayoría en el Congreso

El operador político de Américo Villarreal, Ricardo Gamundi, contó en el mismo video que el gobierno anterior al de Morena en Tamaulipas, es decir, el de Francisco García Cabeza de Vaca del PAN, dejó sin mayoría al Congreso.

“Entonces si no tiene mayoría, ¿cómo se soluciona eso?”, dijo su interlocutor y Ricardo Gamundi respondió haciendo el ademán de entregar billetes:

“Comprando” Ricardo Gamundi

Ismael Cabeza de Vaca borró video de Ricardo Gamundi

El video, con el que Ismael Cabeza de Vaca trató de exhibir a Ricardo Gamundi, fue borrado de la cuenta de Twitter del hermano del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Esto ocurrió minutos después de que lo publicara, y no ofreció una explicación sobre por qué decidió eliminar el material.