La Unidad de Inteligencia Financiará (UIF) fue usada de manera política por su extitular Santiago Nieto, denunció el abogado Javier Coello Trejo al mostrar el video en el que un excolaborador lo afirma en el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y otros adversarios.

En el video se muestra decir a Juan Carlos Monroy Vázquez, su segundo a cargo en la UIF, que Santiago Nieto pidió investigar a Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca una vez que este expresó que quería aspirar a ser presidente.

La conversación que se obtuvo de Juan Carlos Monroy, director adjunto de la UIF, por parte de un agente de investigación contratado por la defensa de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se dio en mayo de 2023 en Nueva York.

De hecho, lo que señala es que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio la instrucción a la UIF de investigar a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no obstante, se hizo una aclaración.

“Él públicamente dijo que quería postularse para ser presidente. Y ahí fue cuando nuestro presidente fue de, no me gusta. Él puso el dedo sobre él. Entonces, nuestro ex jefe... Santiago Nieto... Y el presidnete nos dijo, investíguenlo y eso es todo.

Juan Carlos Monroy Vázquez. Excolaborador de Santiago Nieto