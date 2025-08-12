Marina del Pilar encabezó en Tijuana la presentación del Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”.

Esta es una iniciativa del Gobierno de México para apoyar y unir a la comunidad migrante, resaltando la solidaridad con los paisanos en el extranjero.

En el evento, Olivia Salomón, directora de Lotería Nacional, recorrió los puntos clave fronterizos para promover la venta de billetes.

En su mensaje, destacó que los recursos del sorteo fortalecerán la atención a migrantes en Estados Unidos.

Marina del Pilar invita a participar en sorteo “México con M de Migrante”

La gobernadora Marina del Pilar subrayó que el Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante” homenajea a mexicanos que sostienen al país desde el extranjero.

Marina del Pilar impulsa el Sorteo ‘México con M de Migrante’ (Cortesía)

Por ello, invitó a adquirir cachitos con mensajes de apoyo y reconocimiento a su esfuerzo y valentía.

Por su parte, el presidente municipal de Tijuana y la presidenta del DIF estatal resaltaron la importancia de la solidaridad y la visión humanista del gobierno federal para atender a comunidades migrantes.

Premios del sorteo “México con M de Migrante”

Cada cachito del sorteo “México con M de Migrante” cuesta 200 pesos y ofrece premios de hasta 25 millones 500 mil pesos .

Así, se emitirán 4 millones de cachitos y la bolsa acumulada supera los 424 millones de pesos.

El sorteo será el 15 de septiembre y se transmitirá por YouTube.