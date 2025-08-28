La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, presentó junto a la gobernadora Margarita González Saravia el sorteo “México con M de Migrante”, primer sorteo con causa del gobierno de Claudia Sheinbaum, destinado a apoyar a las y los migrantes, reconociendo su esfuerzo y contribución al país desde la distancia.

Participación y simbolismo

Durante el evento en Cuernavaca se realizó un enlace remoto con migrantes en Estados Unidos y Canadá, quienes expresaron su emoción ante el respaldo del gobierno. Los billetes reflejan frases y símbolos de la diáspora, transmitiendo la esencia y orgullo de las y los mexicanos migrantes.

Compromiso con la comunidad migrante

Olivia Salomón destacó que los recursos obtenidos, después de pagar los premios, se destinarán a fortalecer la atención y protección legal y consular de las y los migrantes. Subrayó que este sorteo reconoce su papel como pilares de la economía mexicana y de Estados Unidos.

Apoyo estatal y homenaje

La gobernadora resaltó que alrededor de 350 mil morelenses viven en Estados Unidos, enviando más de 22 mil millones de pesos en remesas en 2024. La directora de Atención a Migrantes y la senadora Karina Isabel Ruíz coincidieron en que el sorteo celebra la identidad, diversidad y contribuciones de la comunidad migrante.

Estructura del sorteo

El Gran Sorteo Especial No. 303 se realizará el 15 de septiembre con un Premio Mayor de 255 millones de pesos, dividido en 10 premios de 25.5 millones, y un total de más de 424 millones en premios distribuidos en 128 premios directos y miles de reintegros. La transmisión será en el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.