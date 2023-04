Oliver, un estudiante de la Escuela Telesecundaria “José María Pino Suárez”, de Altamira, Tamaulipas, fue mandado a golpear y ahora corre el riesgo de perder el ojo derecho.

El estudiante de la telesecundaria fue golpeado por orden de otro menor por una persona ajena al plantel con una manopla de beisbol.

Sin embargo, ésta estaba lleva de clavos, por lo que el daño hecho por la manopla resultó en heridas graves que podrían dejar al joven estudiante de telesecundaria sin la vista.

Este no es el primer ataque por bullying que se registra entre estudiantes de telesecundaria, pues en el Estado de México se dieron dos casos donde alumnas fueron golpeadas, ataques por los que una menor, Norma Lizbeth, murió a causa de las agresiones.

El pasado 27 de marzo, Oliver, estudiante de una telesecundaria de Altamira, Tamaulipas, fue golpeado en la cara con una manopla con clavos por orden de un compañero.

De acuerdo con su tutora, Angélica Moctezuma, Oliver ha sido acosado constantemente por un joven de su misma edad que no estudia en su escuela pero que, según el menor agredido, diario iba a la parte exterior del plantel para consumir sustancias ilícitas.

El agresor del estudiante portaba siempre un taser, navaja y una manopla para amenazar a Oliver; sin embargo, el 27 de marzo decidió golpearlo en la cara, así como en el abdomen con la manopla.

Al momento en el que el agresor quiso sacar el taser, una menor impidió que siguieran las agresiones contra su compañero.

Luego, el estudiante fue llevado a la dirección de la telesecundaria de Altamira, Tamaulipas , donde llamaron a una ambulancia, así como a elementos de la Guardia Estatal.

Según la tutora y madre de Oliver, la policía les afirmó que antes de llevarlo al hospital debían ir al Ministerio Público para levantar la denuncia.

Sin embargo, al llegar les aseguraron que no se va a proceder contra el agresor debido a que es menor de edad y los golpes no son considerados un delito grave.

Cabe resaltar que mientras Oliver se encontraba en el MP para levantar la denuncia, comenzó a vomitar sangre producto de los golpes, por lo que tuvo que ser llevado al hospital Rodolfo Torre Cantú, ubicado en una zona rural.

“No pueden hacer nada porque el ministerio público me dice que no lo mató, mientras no haya una muerte no pueden hacer nada, el joven no puede estar en el tutelar ya que no cometió nada grave para ellos, eso me dijo el Ministerio Público, yo no entiendo estas leyes, ellos no vieron como estaba mi hijo”

Angélica Moctezuma, tutora de Oliver