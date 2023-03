En un nuevo caso de discriminación, Paola, alumna de la Telesecundaria de Oaxaca “José Vasconcelos”, no ha podido tomar clases por usar el pantalón y no la falda del uniforme escolar.

En entrevista para Adela Micha, la mamá de Paola, Paula Herández, denunció que su hija, quien cursa el primer año en la Telesecundaria ubicada en el municipio de Villa de Tututepec, está siendo discriminada por su manera de vestir.

A pesar de que tienen un amparo promovido ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que ordena que se le brinde el derecho a la educación, la escuela ha preferido suspender por completo las clases hasta que Paola se presente con falda.

Paula Hernández, mamá de Paola, alumna de primer año en la Telesecundaria “José Vasconcelos”, compartió que su hija siempre se ha sentido más cómoda usando ropa que según estereotipos es relacionada con el género masculino.

Asimismo, narró que le costó trabajo aceptar que a Paola no le interesaba vestir con “ropa de niña”, como faldas y vestidos; sin embargo, ha decidido apoyar a su hija para que pueda vivir como ella prefiere.

Por eso, al momento de inscribirse en la Telesecundaria de Oaxaca, informó a la dirección que su hija, como alumna de esa institución, prefería portar el uniforme para los niños.

En ese momento incluso se le otorgó el uniforme escolar que solicitó sin mayor problema, pero días después comenzaron los problemas.

De acuerdo con la mamá de la alumna, la directora de la Telesecundaria de Oaxaca le dijo que ella debía presentarse con la falda y no con pantalón para poder seguir ingresando al plantel, esto por exigencia de los padres de familia.

Luego, se le negó la entrada a la escuela y la inscripción el pasado 6 de enero, por lo que la mamá de Paola inició una pelea legal para que no le negaran sus derechos a la menor.

“Nos entrevistamos con la directora del plantel, la profesora Sara a quien le entregamos la documentación correspondiente para su inscripción, en ese momento le hicimos el comentario de que nuestra hija no usaba ropa femenina a lo que la directora me dijo que no había ningún problema con eso, me proporcionó el uniforme de los niños…El problema se presentó el día martes cuando ella me llama y me dice que ya no iba a ser posible que mi hija se presentara con ese uniforme porque el Consejo Técnico Escolar y el Comité de Padres de Familia no estaban de acuerdo”

Paula Hernández, mamá de Paola