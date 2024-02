El alcalde de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Eduardo Gattas, durante una conferencia de prensa hizo una curiosa comparación de su persona con Joaquín “el Chapo” Guzmán.

Eduardo Gattas es un alcalde que anteriormente ya había causado controversia debido a que el año anterior agredió a un reportero el día nacional del periodista, 4 de enero.

Esto debido a que el periodista cubría la llegada del alcalde de Ciudad Victoria (electo desde 2021), Eduardo Gattas, sin embargo, se habría acercado demasiado al funcionario, tal como le reclamó.

Alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattas, se comparó con “el Chapo” Guzmán y esta fue la razón

Durante la conferencia de prensa de hoy 7 de febrero, el alcalde Eduardo Gattas se comparó con “el Chapo” Guzmán, cuando respondía a una pregunta respecto a las carpetas de investigación presentadas contra ex funcionarios de Ciudad Victoria.

Referente a los ex funcionarios de Ciudad Victoria, el alcalde Eduardo Gattas no respondió a la pregunta, aunque declaró que lo que más le gustaría sería mostrarlos con “una tirita en los ojos” como lo traían a él.

Aunque Eduardo Gattas destacó que no lo hace tanto por secrecía como por el hecho de que “no son iguales”, añadiendo que a él no lo pudieron “empapelar” porque “se peló antes” y no mostraron las líneas de investigación.

Y es que Eduardo Gattas destacó que durante el primer año de su gobierno como alcalde de Ciudad Victoria, lo traían como a “el Chapo” Guzmán, brincando de casa en casa a las 5:04 de la mañana en Tsurus.

Añadió el alcalde de Ciudad Victoria que se brincaba la barda y andaba de casa en casa, evitando que le pusieran un sabueso, dándose a la fuga como “el Chapo” Guzmán.

¿Por qué Eduardo Gattas estaba siendo buscado como “el Chapo” Guzmán? De esto ha sido señalado

Cuando era candidato a la alcaldía de Ciudad Victoria, se acusó que Eduardo Gattas era un violentador, específicamente ejercía violencia intrafamiliar, ya que su esposa lo habría denunciado en 2008.

Sin embargo, el alcalde de Ciudad Victoria ha sido señalado por otras situaciones, al igual que su secretario de Gobierno, Hugo Reséndez, a quien, tal como mencionó Eduardo Gattas, le armaron una carpeta de investigación, en este caso por secuestro.

La carpeta de investigación que señala que provocó su persecución como “el Chapo” Guzmán fue por delitos de Operaciones con recursos de procedencia ilícita, la cual comenzó a ser recabada el 12 de noviembre de 2021.

En ese entonces, Eduardo Gattas acusó que era víctima de persecución política de la antigua administración y en 2022, pidió al fiscal general del Estado de Tamaulipas, Irving Barrios que diera carpetazo a la investigación.

Igualmente, en 2023, el alcalde de Ciudad Victoria fue denunciado ante la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación, por irregularidades en los fondos públicos.

Mientras que en mayo de 2023, Eduardo Gattas se amparó para que la Fiscalía General del Estado no hiciera efectiva la orden de aprehensión que se tenía en contra del alcalde de Ciudad Victoria.