El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no descarta que la Fiscalía General de la República (FGR) solicite la extradición de Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera “el Chapo”.

Así lo dio a conocer AMLO en la conferencia mañanera de hoy 18 de septiembre, a 5 días de que Emma Coronel fue puesta en libertad condicional en Estados Unidos , tras cumplir 2 años y 7 meses en prisión.

Cabe destacar que Emma Coronel fue liberada del centro de reinserción de Long Beach, California, el pasado miércoles 13 de septiembre, tras permanecer presa por los delitos de:

narcotráfico

lavado de dinero

No obstante, la esposa de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán se encuentra en libertad condicional, por lo que no podrá salir de Estados Unidos y deberá cumplir con algunas otras condiciones para no volver al centro de reinserción.

AMLO señala a FGR como responsable de decidir sobre posibles cargos contra Emma Coronel

En conferencia, el presidente de México fue cuestionado sobre la posibilidad de que Emma Coronel sea extraditada a México por crímenes pendientes en nuestro país, tras ser liberada en Estados Unidos.

Ante ello AMLO respondió que corresponde a la FGR determinar si existe “algo” por lo que se deba de juzgar a la exposa de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán en México.

AMLO refirió que tal como la FGR autorizó la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos el pasado 15 de septiembre, deberá decidir si existe algún procedimiento en contra de Emma Coronel y pedir a Estados Unidos su posible traslado, o no.

“Si hay algo que se deba de juzgar en México en este caso corresponde a la FGR, como esta extradición, es la FGR la que lleva a cabo la extradición a solicitud del gobierno de EU, con la autorización de la SRE a la FGR” AMLO

Emma Coronel no puede salir de Estados Unidos por libertad condicional

Si bien aún no se conoce alguna carpeta de investigación en contra de Emma Coronel, la esposa de Joaquín Guzmán Loera ha sido señalada por ayudar a el Chapo a escapar de prisión cuando fue recluido en el Penal del Altiplano, en México, así como de participar en narcotráfico.

Actualmente Emma Coronel se encuentra en libertad condicional en Estados Unidos, medida cautelar que deberá acatar durante los próximos 4 años, y en la que no puede:

abandonar Estados Unidos sin permiso

hablar con personas involucradas en actividades criminales

Además, deberá de buscar un empleo que la mantenga ocupada 30 horas a la semana y pagar un millón y medio de dólares.

En ese sentido, se desconoce si Emma Coronel será solicitada por las autoridades mexicanas y si esperarán hasta que cumpla su libertad condicional para hacerlo o seguirá con su vida sin ser solicitada en México.