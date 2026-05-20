La defensa del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, respondió a los recientes señalamientos relacionados con investigaciones impulsadas por autoridades mexicanas y aseguró que el caso en contra del exmandatario no está vinculado con delitos de narcotráfico ni con protección al crimen organizado.

A través de un posicionamiento público firmado por los despachos encabezados por Javier Coello Zuarth y el abogado estadounidense Juan P. Morillo, los representantes legales afirmaron que las acusaciones contra García Cabeza de Vaca derivan únicamente de una operación inmobiliaria realizada en 2019.

Defensa de García Cabeza de Vaca asegura que vive libremente en Estados Unidos

Según la defensa, las autoridades transformaron la compra privada de un departamento y un cajón de estacionamiento en distintas hipótesis penales, entre ellas delincuencia organizada, pese a que, aseguran, existen pruebas financieras y documentales que acreditan la legalidad de la transacción.

En el documento, los abogados señalaron que el ex gobernador reside actualmente en Estados Unidos “de forma libre y abierta”, además de sostener que desde hace más de seis años ha presentado denuncias relacionadas con presuntos casos de corrupción y delincuencia organizada, incluyendo temas ligados al llamado “huachicol fiscal”.

La defensa argumentó que la presión judicial en contra del exmandatario aumentó después de que realizaran declaraciones públicas sobre supuestas redes de corrupción y estructuras criminales con respaldo político en México.

Asimismo, acusaron al Gobierno de México de utilizar el caso con fines políticos y de “contaminar públicamente” el proceso legal, particularmente en medio de investigaciones y cuestionamientos internacionales relacionados con otros actores políticos del país.

Los abogados adelantaron que continuarán promoviendo acciones legales tanto en México como en el extranjero para defender la presunción de inocencia y los derechos de García de Vaca, así como para evitar un uso político de los mecanismos de cooperación judicial internacionales.