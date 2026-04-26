El gobernador Américo Villarreal y el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya, encabezaron el festival familiar DIFzania 2026, en el marco de las celebraciones por el Día del Niño, con actividades enfocadas en el aprendizaje y la convivencia.

Desde temprana hora, niñas, niños y familias completas se dieron cita en el Recinto Ferial del Parque Bicentenario, en Ciudad Victoria, donde recorrieron los tres módulos interactivos instalados por la UAT, diseñados para acercar el conocimiento universitario de forma lúdica.

Américo Villarreal y UAT impulsan convivencia familiar en DIFzania 2026

En un ambiente de alegría y sano esparcimiento, las familias disfrutaron de juegos, botargas y dinámicas deportivas. La participación de la UAT destacó por su enfoque educativo, con actividades que permitieron a las y los menores interactuar con la ciencia y la tecnología.

Los asistentes también convivieron con jugadores del equipo de fútbol Correcaminos UAT y con las jugadoras de CorreBasket UAT, quienes compartieron experiencias y consejos deportivos.

Durante el recorrido, el rector Dámaso Anaya Alvarado y su esposa recibieron al gobernador Américo Villarreal Anaya y a la doctora María de Villarreal, quienes visitaron distintas áreas del evento, incluida la sección de salud, donde conocieron acciones relacionadas con la Semana Nacional de Vacunación.

Américo Villarreal y UAT celebran DIFzania 2026 con actividades para niñas y niños. (Cortesía )

DIFzania 2026 acerca ciencia, deporte y tecnología a niñas y niños : Américo Villarreal

En los módulos universitarios, las familias conocieron procesos como la lombricomposta, además de participar en dinámicas como “100 matemáticos dijeron” y experiencias de realidad virtual, lo que fortaleció el aprendizaje interactivo.

En los espacios deportivos, niñas y niños practicaron fútbol y basquetbol junto a atletas universitarios, en actividades que promovieron el desarrollo físico y la convivencia.

Al cierre de la jornada, se destacó la importancia de acercar el quehacer universitario a la infancia, así como el impulso a eventos que fomentan el bienestar, la educación y la integración familiar.

Cientos de asistentes disfrutaron de un día lleno de actividades recreativas, donde el juego y el aprendizaje se combinaron para celebrar a la niñez en un entorno seguro y participativo.