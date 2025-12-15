Desde el Estadio Centenario 27 de Febrero, Fátima Bosch Fernández, Miss Universo 2025, fue recibida por miles de familias para reconocer su esfuerzo y gran trabajo ante todo el mundo.

La joven llegó al estadio después de recorrer por casi dos horas la avenida Gregorio Méndez, donde niñas, niños, adolescentes y adultos se reunieron para elogiar a la ganadora del certamen de belleza.

Fátima Bosch es reconocida ante miles de personas en Tabasco

Durante el evento, la Miss Universo 2025 dio un mensaje en donde aseguró que jamás olvidará sus raíces que la llevaron al lugar donde está hoy.

“Porque su amor me llena el corazón y me da fortaleza para seguir su camino. Nunca olvidaré mis raíces y de dónde vengo. A donde quiera que voy, me llevo el cariño de mi gente, de mi familia y de mis paisanos” Fátima Bosch, Miss Universo 2025

Asimismo, señaló que la corona es símbolo de un compromiso ejercido con todos los lugares para llevar luz, afirmando que su pueblo es su fortaleza.

Gobierno del Pueblo reconoce a Fátima Bosch como orgullo tabasqueño (Cortesía)

Por su parte, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Katia Ornelas Gil, destacó el trabajo desempeñado por Fátima en el certamen más importante del mundo, reconociendo su carácter.

“Querida Fátima, hoy no te celebramos únicamente por una corona, te celebramos por el camino que te trajo aquí. Porque llegar al mundo no es lo mismo que sostenerse ante el mundo. Y tú lo hiciste con temple, con carácter y con una claridad que solo tienen quienes saben de dónde son y de dónde vienen” Katia Ornelas, secretaria de Turismo y Desarrollo Económico

En el evento, la honoraria del Sistema DIF Tabasco, Aurora Raleigh de la Cruz, y la madre de Fátima, Vanessa Fernández Balboa, le colocaron la tradicional banda hecha por artesanos de Jalpa de Méndez, con la leyenda “Miss Universe”.

Durante el evento se realizaron presentaciones de:

La Marimba del Gobierno del Estado

La Choca Kasiana

El Ballet Folclórico del Municipio de Teapa

Los Tamborichocos

Claudia Cecilia Gómez del Rosario

Mientras que la alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna Huerta, le entregó a Fátima Bosch su nombramiento como Huésped Distinguida del Municipio de Centro.

Finalmente, desde el campo de los Olmecas de Tabasco, Fátima Bosch caminó por una pasarela y, al borde de las lágrimas, agradeció el apoyo de cada uno de los y las tabasqueñas.