Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco, presentó el proyecto “Escudo Olmeca”, un nuevo Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C5) de última generación con tecnología avanzada como la inteligencia artificial para fortalecer la seguridad en el estado.

“Escudo Olmeca” tiene inversión de 2.5 millones de pesos

Este ambicioso proyecto tendrá una inversión total de dos mil 500 millones de pesos, con el objetivo de ampliar la capacidad de vigilancia, incrementar patrullas equipadas con GPS, desplegar 24 drones y colocar arcos carreteros inteligentes que faciliten la detección de vehículos sospechosos.

Nuevo C5 de Tabasco contará con cámaras de videovigilancia integradas con inteligencia artificial (Cortesía)

May Rodríguez destacó que el C5 contará con una red de cinco mil cámaras de videovigilancia integradas con inteligencia artificial para el reconocimiento facial, generación de mapas de calor, seguimiento a generadores de violencia y elaboración de mapas predictivos de incidencia delictiva.

“Con el Escudo Olmeca, el Gobierno de Tabasco no solo construye un sistema de protección, sino que construye un nuevo modelo de seguridad pública. Un futuro donde el bienestar y la tranquilidad de las familias serán la prioridad” Javier May, gobernador de Tabasco

Asimismo, resaltó que este proyecto no solo beneficiará a Villahermosa, sino que se extenderá a municipios estratégicos como Cárdenas, Macuspana y Comalcalco. Además, se interconectará con las policías municipales que cuenten con C2.

Finalmente, Javier May informó que hasta octubre de 2025, se registró una reducción del 53% en homicidios en Tabasco y se aseguraron 89 generadores de violencia, considerados objetivos prioritarios tanto por autoridades estatales como federales.