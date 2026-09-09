El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, anunció el nuevo Portal de Estadística Judicial, una plataforma que concentra información sobre el desempeño del máximo tribunal y facilita la consulta de indicadores generados a partir de datos de sus sistemas institucionales.

El anuncio se realizó durante la conmemoración “Un año de justicia real y verdadera. Una nueva forma de entender y hacer justicia”, como parte de un nuevo esquema para generar, registrar y validar la información estadística de la Corte, luego de un proceso de revisión de un año.

SCJN homologa estadísticas para garantizar datos verificables

Durante este periodo, la SCJN revisó y homologó los mecanismos utilizados para integrar sus estadísticas y concilió la información histórica de sus sistemas. Con ello, busca que las cifras publicadas cuenten con respaldo verificable y puedan rastrearse desde su origen.

El cambio derivó de áreas de oportunidad detectadas durante la certificación de asuntos pendientes de resolución, en la que se identificó que parte de las estadísticas dependía de capturas manuales, registros separados y metodologías distintas entre las áreas de la Suprema Corte.

Estas condiciones generaban dispersión de información, duplicidad de funciones y controles limitados. Con el nuevo modelo, los datos serán incorporados directamente a los sistemas institucionales desde que se genere cada actuación, bajo criterios homologados de registro y validación.

El Portal de Estadística Judicial inicia con un primer conjunto de indicadores. La SCJN señaló que añadirá progresivamente más información y funcionalidades conforme avance la consolidación de su sistema estadístico.

La plataforma forma parte de la estrategia de digitalización del máximo tribunal y busca ampliar las herramientas disponibles para la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación de su funcionamiento.