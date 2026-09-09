La ministra Yasmín Esquivel se declaró impedida para participar en un caso clave de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), relacionado con la prisión preventiva oficiosa.

“(Esquivel) solicita que el Tribunal Pleno la declare impedida; en consecuencia, se tiene por rendido el informe al que hace referencia el párrafo primero del artículo 60 de la ley de la materia”. SCJN

El asunto responde al fallo que la CIDH dio a Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron más de 17 años en prisión preventiva sin recibir una sentencia definitiva.

Desde hace años, ambos han pedido que Yasmín Esquivel no intervenga en su caso por cuestiones de imparcialidad, ya que en 2022 la ministra los calificó de feminicidas por el presunto asesinato de una funcionaria.

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Moisés Pablo Nava)

SCJN discutirá validez de prisión preventiva oficiosa por caso “García Rodríguez y otro vs. México”

Durante más de 17 años, Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz estuvieron en prisión preventiva sin una sentencia definitiva, acusados del homicidio de una regidora de Atizapán de Zaragoza.

Su situación llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2023 declaró inconvencional su aplicación automática y ordenó ajustar su marco legal en México.

Ahora, su caso conocido como “García Rodríguez y otro vs. México” vuelve a la escena judicial debido a que la SCJN analizará cómo debe cumplirse la sentencia de la CIDH.

Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la SCJN (Crisanta Espinosa Aguilar)

Yasmín Esquivel fue señalada de “parcial”

En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022, Yasmín Esquivel llamó irónicamente “angelitos” a García y Alpízar, calificándolos de feminicidas y afirmó que “afortunadamente están en prisión”.

Por estos comentarios, los afectados pidieron mantener lejos del caso a la ministra, pero esto fue desechado por primera vez en 2025, por el ministro presidente Hugo Aguilar, por incumplir requisitos legales.