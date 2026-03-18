El gobernador Alfonso Durazo Montaño dio el banderazo de salida a una ambiciosa obra de infraestructura de fibra óptica al sur de Hermosillo. Este proyecto representa un paso decisivo hacia la transformación digital y la modernización de Sonora, fortaleciendo la conectividad en toda la entidad.

La iniciativa forma parte del Proyecto Tikva, un esquema estratégico que impulsa la inteligencia artificial y la integración tecnológica entre México y Estados Unidos. La obra contempla el despliegue de más de tres mil kilómetros de red de alta capacidad para el flujo de datos internacionales.

Alfonso Durazo consolida la integración tecnológica Sonora-Estados Unidos

Acompañado por Simón Masri, CEO de C3ntro Telecom, y el cónsul estadounidense Drew Hoster, el mandatario estatal afirmó que Sonora se posiciona como un eje tecnológico clave. Estas inversiones no solo atraen capital, sino que reducen la brecha digital en zonas con acceso limitado a internet.

La nueva infraestructura permitirá llevar banda ancha a comunidades que históricamente han carecido de servicios digitales de calidad. Alfonso Durazo subrayó que, en la economía actual, conectar territorios es abrir puertas a nuevas oportunidades de desarrollo para las y los sonorenses.

Alfonso Durazo inicia obra de conectividad binacional con inversión millonaria. (Cortesía)

Con una inversión que supera los 1,250 millones de pesos en el estado, el proyecto beneficiará directamente a más de 16 ciudades, entre ellas Nogales, Guaymas y Ciudad Obregón. Esta red fortalecerá sectores estratégicos como la manufactura avanzada, la minería y la agricultura.

Además de fomentar el nearshoring mediante una conexión directa con el mercado estadounidense, la obra tendrá un impacto social profundo. Facilitará el acceso a la telemedicina, la educación en línea y plataformas gubernamentales en regiones que enfrentaban rezago tecnológico.

Sonora se proyecta como un estado innovador y competitivo a nivel global

La administración de Alfonso Durazo reafirma con estas acciones su visión de un Sonora plenamente integrado a la economía digital. La generación de empleos y la modernización de los servicios públicos son los pilares de este proyecto que busca elevar la competitividad estatal.

Al finalizar el evento, se destacó que la inversión global del Proyecto Tikva asciende a 5 mil millones de pesos. Con esto, el Gobierno de Sonora asegura una plataforma amplia para el intercambio de información y el crecimiento de la industria tecnológica en la región.