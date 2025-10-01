El gobernador Alfonso Durazo informó que Sonora alcanzó el primer lugar en exportaciones agropecuarias de la frontera norte, con un registro de 857.9 millones de dólares durante el segundo trimestre de 2025.

Además, la entidad se colocó en el segundo lugar nacional en el subsector agricultura, al sumar 782.5 millones de dólares en exportaciones.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Sonora también se ubicó en el octavo lugar nacional en exportaciones totales acumuladas por entidad federativa, al alcanzar un valor de 7 mil 519 millones de dólares, lo que representa un incremento de 525 millones de dólares respecto al mismo periodo de 2024.

Estrategias de crecimiento en Sonora

Durazo Montaño destacó que estos resultados son producto de las políticas de fortalecimiento al sector productivo, entre las que destacan el programa de Rastreo Fitosanitario para el campo sonorense y el plan de Tecnificación de Riego en los valles del Yaqui, Mayo y Fuerte Mayo.

Sonora alcanza primer lugar en exportaciones agropecuarias con Gobierno de Durazo. (Cortesía )

Con estas acciones, Sonora no solo se consolida en los primeros lugares de exportaciones nacionales, sino que también fortalece su competitividad y genera valor agregado a la actividad primaria, reafirmando su papel como motor de productividad en la región norte del país.