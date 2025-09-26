El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dio inicio al Programa Nacional de Tecnificación de Riego 2025-2030 en los distritos 038 Río Mayo y 041 Río Yaqui, como parte de su compromiso con los productores del Sur en su tercer año de gobierno.

Acompañado de Efraín Morales López, director general de la Conagua, el mandatario destacó que esta obra se ejecuta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, y permitirá fortalecer al campo sonorense, ahorrar agua y aumentar la productividad agrícola en la región.

El gobernador de Sonora dio iniciado el Programa Nacional de Tecnificación de Riego (Cortesía)

Alfonso Durazo da el banderazo para el Programa Nacional de Tecnificación de Riego

El gobernador, dio a conocer que se invertirá un total de seis mil 500 millones de pesos para modernizar la infraestructura hidroagrícola de 21 mil 700 hectáreas, lo que beneficiará a más de nueve mil 700 productores.

“Desde acá le expresamos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum la sensibilidad extraordinaria y el compromiso con las y los sonorenses traducido en la aprobación de este programa. Venimos con este programa de tecnificación del campo que va a eficientar el riego y a incrementar, consecuentemente, la productividad y producción por hectárea, pero tiene un agregado fundamental, que es el ahorro de agua” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

De acuerdo con Conagua, en el distrito 041 Río Yaqui se tecnificarán 18 mil hectáreas con la recuperación de 10 millones de metros cúbicos de agua, mientras que en el distrito 038 Río Mayo se intervendrán mil 500 hectáreas, lo que permitirá recuperar 31.5 millones de metros cúbicos, que serán destinados al consumo humano.

Por su parte, Efraín Morales López subrayó que esta estrategia no solo aumentará la producción agrícola, sino que garantizará el suministro de agua potable, lo que es prioridad para el gobierno federal y estatal.

Esta inversión inicial es histórica en la entidad, pues, además, se destinarán 2 mil 800 millones de pesos adicionales para proyectos hídricos que aseguren el abasto de agua para familias sonorenses.

Alfonso Durazo agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y destacó que se trata de una acción nunca antes vista para garantizar el uso eficiente y sostenible del agua en el campo de Sonora.