Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, dio a conocer que durante su mandato se ha hecho una inversión histórica en temas de movilidad dentro de la entidad como parte de su compromiso de ofrecer transporte digno, moderno y eficiente.

Alfonso Durazo revela que se han incorporado más de 300 unidades de transporte

Durante su gobierno, Durazo Montaño, ha realizado estrategias nunca antes vistas para mejorar la calidad del transporte en Sonora, como la incorporación de 371 unidades nuevas al sistema de movilidad en los principales puntos del estado.

Alfonso Durazo realizó una inversión histórica en transporte público (Cortesía)

Asimismo, reveló que en los últimos dos años se sumaron 215 camiones con aire acondicionado y con mejor seguridad, los cuales dan servicio en 15 municipios:

Hermosillo

Cajeme

Navojoa

Guaymas

San Luis Río Colorado

Nogales

Puerto Peñasco

Caborca

Magdalena

Cananea

Agua Prieta

Empalme

Etchojoa

Huatabampo

Benito Juárez

Durazo señaló que para lograr estos resultados se hizo una inversión de 179 millones de pesos en iniciativa pública y 290 millones de pesos en privada.

Además, como parte de su estrategia se puso en marcha la primera ruta de camiones eléctricos en el circuito Hospitales-Universidades, la cual tuvo una inversión de 14.9 millones de pesos.

El gobernador Alfonso Durazo reafirma su compromiso por trabajar para construir un Sonora con transporte público de calidad para el bienestar de todas y todos los sonorenses.