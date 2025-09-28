Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, dio a conocer que durante su mandato se ha hecho una inversión histórica en temas de movilidad dentro de la entidad como parte de su compromiso de ofrecer transporte digno, moderno y eficiente.
Alfonso Durazo revela que se han incorporado más de 300 unidades de transporte
Durante su gobierno, Durazo Montaño, ha realizado estrategias nunca antes vistas para mejorar la calidad del transporte en Sonora, como la incorporación de 371 unidades nuevas al sistema de movilidad en los principales puntos del estado.
Asimismo, reveló que en los últimos dos años se sumaron 215 camiones con aire acondicionado y con mejor seguridad, los cuales dan servicio en 15 municipios:
- Hermosillo
- Cajeme
- Navojoa
- Guaymas
- San Luis Río Colorado
- Nogales
- Puerto Peñasco
- Caborca
- Magdalena
- Cananea
- Agua Prieta
- Empalme
- Etchojoa
- Huatabampo
- Benito Juárez
Durazo señaló que para lograr estos resultados se hizo una inversión de 179 millones de pesos en iniciativa pública y 290 millones de pesos en privada.
Además, como parte de su estrategia se puso en marcha la primera ruta de camiones eléctricos en el circuito Hospitales-Universidades, la cual tuvo una inversión de 14.9 millones de pesos.
El gobernador Alfonso Durazo reafirma su compromiso por trabajar para construir un Sonora con transporte público de calidad para el bienestar de todas y todos los sonorenses.