El gobernador Alfonso Durazo Montaño puso en marcha la primera Clínica de Bienestar Animal del estado, una infraestructura que busca ampliar el acceso a servicios veterinarios y fortalecer la cultura de protección y cuidado de mascotas. El proyecto contó con una inversión de 24 millones de pesos y se ubica en Hermosillo.

Durante la inauguración, el mandatario estatal destacó que este espacio responde a una necesidad social y permitirá a las familias contar con atención médica para animales de compañía en instalaciones equipadas y con personal especializado. La clínica será operada por la Dirección General de Protección y Bienestar Animal, adscrita a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora.

Clínica de Bienestar Animal en Sonora ofrecerá consultas, vacunas y esterilización

La nueva clínica brindará servicios médicos veterinarios gratuitos como consulta básica, esterilización, desparasitación y vacunación antirrábica. Además, se ofrecerán servicios a bajo costo que incluyen estudios de laboratorio, hospitalización de día y suministro de medicamentos.

La nueva Clínica de Bienestar Animal en Hermosillo ampliará el acceso a salud veterinaria (cortesía)

El inmueble cuenta con sala de urgencias, área de diagnóstico, quirófano equipado, sala preoperatoria y cuatro consultorios. También dispone de farmacia, archivo clínico y espacios destinados a la atención integral de animales de compañía.

De acuerdo con autoridades estatales, el proyecto también contempla campañas permanentes de prevención y concientización, enfocadas en la tenencia responsable, el cuidado adecuado y la protección de los animales.

La nueva Clínica de Bienestar Animal en Hermosillo ampliará el acceso a salud veterinaria (cortesía)

La administración estatal destacó que esta infraestructura permitirá ampliar la cobertura de servicios veterinarios y, al mismo tiempo, contribuir a la salud pública al reducir riesgos sanitarios relacionados con animales sin atención médica.

En la inauguración participaron también Alejandra Castro Valencia, secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Carlos Ernesto Zatarain González, comisionado ejecutivo de CEDES; Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal; Aixa Samantha Piña Guzmán, directora general de Protección y Bienestar Animal, y Norberto Ortega Torres, director del Centro Ecológico de Sonora.