Tato Balderrama, motivador que se especializa en el tratamiento contra las adicciones, propuso que se aplique un toque de queda y oración para menores de edad en Hermosillo, Sonora.

La propuesta desató las burlas y críticas ya que, según los detractores, su propuesta atenta contra la libertad y el Estado laico.

Aquí te contamos todo lo que sabemos de Tato Balderrama como:

¿Quién es Tato Balderrama?

¿Cuántos años tiene Tato Balderrama?

¿Qué signo zodiacal es Tato Balderrama?

¿Tato Balderrama tiene esposa?

¿Tato Balderrama tiene hijos?

¿Qué estudió Tato Balderrama?

¿Cuál es la trayectoria de Tato Balderrama? y más

¿Quién es Tato Balderrama?

Tato Balderrama, cuyo nombre real es Pedro Omar Balderrama Figueroa, es un motivador que se dedica al combate de la drogadicción nacido en Nacameri, Sonora y fundador de Amor y Convicción A.C.

De acuerdo con Balderrama, tiene tres causas en la vida:

lograr que la prevención sea una materia escolar en México

recuperar la dignidad en los padres con hijos adictos

respetar el reino de Dios lo mejor posible

¿Cuántos años tiene Tato Balderrama?

Tato Balderrama, orador motivacional originario de Sonora, tiene 39 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Tato Balderrama?

Ya que la fecha de cumpleaños de Tato Balderrama es el 12 de julio, el motivador que busca un toque de queda con oración en Hermosillo nació bajo el signo zodiacal de Cáncer.

Las personas Cáncer son consideradas sensibles, empáticas y conectadas con sus emociones,

¿Tato Balderrama tiene esposa?

De acuerdo con su perfil de Facebook, Tato Balderrama sí tiene esposa, identificada como Selene.

¿Tato Balderrama tiene hijos?

El mismo Motivador compartió que tiene, junto con su esposa Selene, 2 hijos.

¿Qué estudió Tato Balderrama?

De acuerdo con el perfil de LikedIn, Tato Balderrama estudió una licenciatura en Economía en la Universidad de Sonora (Unison).

Asimismo, tiene una maestría en Prevención y Tratamiento de Conductas Adictivas por la Universidad de Valencia.

¿Cuál es la trayectoria de Tato Balderrama?

Tato Balderrama tiene, según LinkedIn, más de 15 años trabajando con adictos, ex-adictos y sus familias.

Hace 8 años fundó el programa Advertencia que señala como el único programa en Sonora para la prevención de adicciones avalado por el CIAD.

Además, es autor del libro “El Ladrón” dirigido a padres de familia y trabajadores en la prevención de adicciones.

Desde hace hace 5 años se desempeña como director del Centro Comunitario Amor y Convicción.

Tato Balderrama propuso toque de queda para menores de edad en Hermosillo

Tato Balderrama propuso que se instaure en Hermosillo un toque de queda para menores de edad.

Según su propuesta, los menores de edad no deberían de estar en la calle después de las 23:00 horas ya que considera que “la calle estopa rudísima” y representa un riesgo serio.

Además, afirmó que este toque de queda debe estar acompañado de la oración para ayudar a que las familias retromen “el control de sus hogares”.