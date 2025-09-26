Omar, Tato, Balderrama, compartió una propuesta que desató burlas en Hermosillo, Sonora, que consiste en “toque de queda y oración”.

De acuerdo con Tato Balderrama, fundador de Amor y Convicción A.C., un sistema de creencias familiar ayudará a las familias en el combate a la violencia y las adicciones.

En entrevista para Proyecto Puente, Balderrama aseguró que lo mejor imponer un toque de queda para los menores de edad.

Tato Balderrama propone toque de queda para menores de edad en Hermosillo

Tato Balderrama, quien se dedica al tratamiento y prevención de las adicciones, propuso que se instaure en Hermosillo un toque de queda para menores de edad.

Según su propuesta, los menores de edad no deberían de estar en la calle después de las 23:00 horas ya que considera que “la calle estopa rudísima” y representa un riesgo serio.

Asimismo, Tato Balderrama afirmó que este toque de queda debe estar acompañado de la oración para ayudar “muchísimo a las familias a retomar el control de sus hogares” y resaltó la importancia de fortalecer “la vida espiritual” como un escudo ante el deterioro social.

“Si los padres de familia no tiene activa ésta área espiritual en su casa, si no hay oración ni una búsqueda mayor de lo que las cosas visibles nos pueden ofrecer, va a ser muy complicado mantener unida a la familia” Tato Balderrama

“Estoy acostumbrado”, afirma Tato Balderrama ante burlas por propuesta de “toque de queda y oración”

Luego de que se diera a conocer la propuesta de Tato Balderrama, surgieron las burlas hacia el fundador de Amor y Convicción A.C., por la intención de instaurar un toque de queda.

En redes sociales la propuesta fue considerada absurda, además de que señalaron que provocaría mayores resentimientos en adolescentes.

Asimismo, resaltaron que la propuesta incluye la “oración”, lo que va contra los principios de un Estado laico.

Ante las críticas y las burlas, Tato Balderrama aseguró que “algunos se burlaron por mi punto de vista el día de hoy, pero ya estoy acostumbrado”.