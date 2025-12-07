De acuerdo con últimos reportes, Raúl Navarro Gallegos, exsecretario de Hacienda de Sonora, fue vinculado a proceso.

Los cuales presuntamente se cometieron durante la administración de Claudia Pavlovich en Sonora.

¿Cuáles son los delitos que se le imputan a Raúl Navarro Gallegos, exsecretario de Hacienda?

Se reveló que el exsecretario de Hacienda de Sonora, Raúl Navarro Gallegos, durante la administración de Claudia Pavlovich, fue vinculado a proceso por los delitos de:

Peculado

Asociación Delictuosa

Raúl Navarro Gallegos, ex secretario de Hacienda de Sonora (Especial)

Estos delitos de los que se le acusa a Raúl Navarro Gallegos, exsecretario de Hacienda de Sonora, revelan que el funcionario publico estuvo relacionado a contratos irregulares con un prestador de servicios.

Estos mismos serían por alrededor de 45 millones de pesos, los cuales se realizaron entre los años del 2017 y 2020 con la empresa Bleda.

Aunque se le dictó prisión preventiva, Raúl Navarro Gallegos, exsecretario de Hacienda de Sonora, llevará su proceso en libertad gracias al amparo que solicitó.

La reparación del daño del que ha sido señalado Raúl Navarro Gallegos sería por 25 millones 709 mil 40 pesos, monto denunciado por ser efectivamente pagado a la empresa.

Además de 92 millones de pesos, monto por el que la empresa ha demandado al gobierno del estado de Sonora en un Tribunal Administrativo.

“Entre 2017 y 2020, la Secretaría de Hacienda, por conducto de su entonces secretario y el director general de administración, celebraron 4 contratos anuales de prestación de servicios profesionales con la Comercializadora Bleda S.A. de C.V., con el objeto de iniciar el proceso de comprobación de legal estancia de vehículos de procedencia extranjera en los corralones del Estado” Tarjeta infomativa de Proceso

Cabe recordar que Raúl Navarro Gallegos, exsecretario de Hacienda, cuenta con una orden de aprehensión y actualmente está prófugo; se tiene información de que cruzó a Estados Unidos el día 12 de noviembre de 2024 por la garita de Nogales- Arizona.